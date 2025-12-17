مانشستر سيتي ضد برينتفورد | رسالة تهديد صريحة للخصوم: زحف جوارديولا يكتسح الأخضر واليابس .. وغياب هالاند لن يرحمكم من لعنة "اللوتس"!

من جديد يتواصل زحف مانشستر سيتي بهدوء في مختلف البطولات سواء المحلية والقارية، فبعد تفوقه على ريال مدريد في عقر داره بدوري أبطال أوروبا، وتقليص الفارق مع آرسنال في صدارة البريميرليج إلى نقطتين، يتقدم جوارديولا ورجاله بخطوات ثابتة في كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي تغلب على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، على ملعب الاتحاد، ليتخطى الدور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو، ليحجز العملاق السماوي المقعد الثاني بعد تشيلسي في المربع الذهبي.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز إلى الصفقة الذهبية في صيف 2025، النجم الفرنسي ريان شرقي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 32 بقذيفة استثنائية، قبل أن يضاعف زميله سافيو موريرا التقدم بتسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 67.