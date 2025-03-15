تعادل يصعب المهمة..

فشل مانشستر سيتي في تحقيق انتصار مهم أمام جماهيره، واكتفى بالتعادل مع برايتون (2-2) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتي بهدف مبكر من ركلة جزاء عن طريق إرلينج هالاند في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل برايتون بواسطة بيرفيس إستوبينان في الدقيقة 21.

ونجح عمر مرموش في إنهاء الشوط الأول بتقدم السيتي، حين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يتورط زميله الوافد الجديد عبد القادر خوسانوف، ويسجل هدف التعادل لبرايتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48.

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بهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السابع بـ47 نقطة، ما يمنح تشيلسي (49 نقطة) الفرصة للابتعاد بالمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حال انتصر على آرسنال غدًا الأحد.