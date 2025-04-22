مانشستر سيتي وأستون فيلا | "لن يكون محمد صلاح جديد بهذه العيوب!" .. عمر مرموش تلميذ مجتهد أغرقه جوارديولا

مرموش شارك في فوز مانشستر سيتي؛ ولكن..

لم يعد هناك لاعب واحد فقط، تنتظر الجماهير المصرية والعربية أن تشاهده في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ وهو محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.

ومنذ يناير من عام 2025.. أصبح المصريون خاصة والعرب عامة، في انتظار كل مباراة يخوضها مانشستر سيتي؛ من أجل مشاهدة نجمهم عمر مرموش.

مرموش بدأ "أساسيًا" في مباراة مانشستر سيتي ضد ضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشارك الفرعون المصري في فوز السيتزنس (2-1) على أستون فيلا؛ رغم أنه لم يقدم المستوى الكبير المنتظر.

ثنائية مانشستر سيتي جاءتا عن طريق برناردو سيلفا وماتيوس نونيز، في الدقيقتين 7 و90+4؛ بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقة 18.

وبهذه النتيجة.. رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 61، في "المركز الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وبفارق 4 نقاط عن أستون فيلا "السابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عمر مرموش في فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء..