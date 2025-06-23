مانشستر سيتي ضد العين | "خجل" الموسم المنقضي لم يكف إرلينج هالاند .. و"روح ميسي" تهدد عمر مرموش!

أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025..

"المؤشر في اتجاه تصاعدي" .. فبعدها استقبل العين خمسة أهداف من يوفنتوس في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية 2025، كانت "الغلة" أكبر خلال مواجهة مانشستر سيتي..

الزعيم الإماراتي تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، أمام كتيبة بيب جوارديولا بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

السداسية تبادر على إحرازها إلكاي جوندوجان (هدفين في الدقيقتين 8 و73)، كلاوديو إتشيفيري (27)، إرلينج هالاند (5+45 من ضربة جزاء)، أوسكار بوب (84)، وريان شرقي (89).

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هذا الفوز صعد بمانشستر سيتي لدور الـ16 من المونديال، حاصدًا ست نقاط من مباراتين رفقة يوفنتوس، الذي يتصدر المجموعة السابعة بنفس الرصيد من النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، ليكون الصراع بينهما في الجولة الأخيرة من المجموعات على صدارة الترتيب، فيما ودع العين البطولة رسميًا.

وبعيدًا عن الأداء الجماعي للمباراة، دعونا في السطور التالية نسلط الضوء بشكل أكبر على بعض ملامح المباراة، وخاصةً فيما يتعلق بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند؛ نجم مانشستر سيتي..