"التجار مستعدون!" .. سر جديد في عقد مالكوم وحقيقة عرض الهلال الضخم للتعاقد مع يوسف النصيري

كواليس وتفاصيل جديدة عن ميركاتو الزعيم الهلالي..

يوم بعد آخر.. يظهر ملف جديد في نادي الهلال؛ الذي يرغب مجلس إدارته في تدعيم صفوف الفريق الأول بقوة، بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبوج وباتشوكا.

وأحدث الملفات الهلالية التي طفت على السطح؛ هي إمكانية التعاقد مع مهاجم فنربخشه يوسف النصيري، إلى جانب مستقبل جناح الفريق الحالي مالكوم دي أوليفيرا.