Al Hilal v Al Fateh: King's Cup
محمود خالد

بدأ نجوميته معه .. "صاحب رقصة كأس العالم" يرشح مالكوم للعودة إلى البرازيل!

هل تؤيد بقاء مالكوم أم رحيله عن الهلال؟

بين الحين والآخر، يأتي الحديث عن اهتمام أحد الأندية، بالتعاقد مع مالكوم أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي بات يملك مسيرة كبيرة مع الزعيم، وبات عنصرًا أساسيًا في كتيبة الأزرق، سواءً مع جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي.

نجم برشلونة السابق، يخوض موسمه الثالث بقميص الهلال، فيما يرتدي القميص رقم "10"، بعد رحيل مواطنه نيمار جونيور، الذي عاد إلى بيته القديم "سانتوس"، في يناير 2025.

  Peñarol v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2024

    مدرب البرازيل السابق يرشح مالكوم للعودة

    وذكر Somos Fanaticos، بأن أدينور ليوناردو باتشي، الشهير بـ"تيتي"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كروزيرو، اقترح اسم مالكوم، على إدارة ناديه، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

    وقرر مالكوم شد رحاله خارج أراضي البرازيل، في شتاء 2016، عندما قرر أن يرحل عن كورينثيانز، لينضم إلى بوردو الفرنسي، ثم لعب موسمًا مع برشلونة، قبل رحيله إلى زينيت الروسي، ومن ثم الانضمام إلى قلعة الهلال، في صيف 2023.

  Al Hilal v Al Fateh: King's Cup

    عقبة تمنع انتقال مالكوم إلى كورينثيانز

    ورغم أن مالكوم يمتلك علاقات طيبة مع تيتي، حيث عملا معًا في كورينثيانز عام 2015، والذي شهد نقطة انطلاق المهاجم البرازيلي، إلا أن هذا الأمر لا يعني سهولة إتمام عملية انتقاله إلى الدوري البرازيلي.

    ولا يزال مالكوم يمتلك عقدًا مع الهلال، حتى صيف 2027، ما يعني أنه سيتبقى عام في عقده، مع الوصول إلى الصيف المُقبل، علمًا بأن البرازيلي يتقاضى راتبًا كبيرًا في صفوف الزعيم، وهو الأمر الذي يظل عقبة أمام كروزيرو، حيث لا يستطيع تحمل راتب المهاجم.

    نقطة أخرى تصعب من احتمالات عودة مالكوم إلى الهلال، والتي تتمثل في غموض موقف نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وعدم غلق الباب أمام احتمالات رحيله، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل، بالتعاقد معه، ما يجعل إدارة الزعيم، قد لا تتحمل فكرة الاستغناء عن اثنين من كبار نجوم الفريق.

  Tite Richarlison Brazil dance 2022 World Cup

    تيتي .. صاحب رقصة كأس العالم

    وبالحديث عن "تيتي"، فإنه يعيد إلى الذاكرة، ذلك المدرب الذي قاد منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم "FIFA قطر 2022"، ولقطة رقصته الشهيرة مع لاعبي السليساو، بعد تسجيل هدف في شباك كوريا الجنوبية.

    ومنذ رحيله عن تدريب البرازيل، عقب مغادرة كأس العالم من ربع النهائي، تولى تدريب فريق فلامنجو، خلال عامي 2023 و2024، فيما عاد إلى دكة البدلاء، خلال شهر ديسمبر الجاري، من بوابة كروزيرو، ليحل محلّ ليوناردو جارديم.

    وكان تيتي شاهدًا على تألق مالكوم، وانطلاقه في كرة القدم العالمية، بعدما قاد كورينثيانز بلقب الدوري البرازيلي عام 2015، كما ساهم في 12 هدفًا خلال 46 مباراة.

  • أسطورة الاتحاد شكك في رحلة إسبانيا

    ولعلّ آخر الأقاويل التي أثارت جدلًا حول مصير مالكوم أوليفيرا مع الهلال، عندما سافر إلى إسبانيا، في نوفمبر الماضي، بعد إعلان النادي عن إصابته في مفصل القدم.

    وعلّق محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، على ذلك الخبر، برسالة حملت طابع الانتقاد - والتشكيك - حول سفر مالكوم من أجل إجراء الفحص الطبي، قائلًا "من الممكن أن الهلال أعطاه إجازة، أو يسافر اللاعب لتوقيع الكشف الطبي للرحيل إلى نادٍ آخر".

    وجاءت رسالة نور، في ظل الاعتراض على ظاهرة سفر اللاعبين لإجراء الفحوصات الطبية في الخارج، دون أن يتم الاعتماد على المستشفيات المختصّة بتلك الإصابات في السعودية، وتواجد الأجهزة الطبية في المملكة.

  Al Hilal v Al Khaleej - Saudi Pro League

    مسيرة مالكوم مع الهلال

    وانتقل نجم برشلونة الأسبق إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من زينيت سان بطرسبورج الروسي، في صفقة قدرت بمبلغ 60 مليون يورو، على أن يستمر عقد البرازيلي لمدة أربع مواسم.

    مالكوم كان أحد أفراد كتيبة جورج جيسوس، التي حصدت أربع بطولات، بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي في موسم 2023-2024، ثم السوبر "الثاني" في موسم 2024-2025.

    واستمر تأثير مالكوم مع الهلال، مع قدوم المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث شارك في تأهل الزعيم "التاريخي" إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد بالتعادل معه (1-1) في دور المجموعات، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بالفوز عليه بنتيجة (4-3).

    ومع رحيل البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الهلال، قررت الإدارة منح القميص رقم "10" إلى مالكوم، والذي يشارك بصورة أساسية مع إنزاجي، حيث خاض 11 مباراة، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، وصناعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    في المقابل، غاب مالكوم عن 5 مباريات في جميع المسابقات، فضلًا عن تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة السد القطري، علمًا بأن البرازيلي أقلق جماهير الهلال، بغيابه عن التدريبات، الجمعة الماضية، بسبب معاناته من نزلة معوية، قبل أن يعود للمشاركة بصورة طبيعية، في ظل التحضير لملاقاة الشارقة الإماراتي، في النخبة الآسيوية.

