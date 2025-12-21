بدأ نجوميته معه .. "صاحب رقصة كأس العالم" يرشح مالكوم للعودة إلى البرازيل!

ورغم أن مالكوم يمتلك علاقات طيبة مع تيتي، حيث عملا معًا في كورينثيانز عام 2015، والذي شهد نقطة انطلاق المهاجم البرازيلي، إلا أن هذا الأمر لا يعني سهولة إتمام عملية انتقاله إلى الدوري البرازيلي.

ولا يزال مالكوم يمتلك عقدًا مع الهلال، حتى صيف 2027، ما يعني أنه سيتبقى عام في عقده، مع الوصول إلى الصيف المُقبل، علمًا بأن البرازيلي يتقاضى راتبًا كبيرًا في صفوف الزعيم، وهو الأمر الذي يظل عقبة أمام كروزيرو، حيث لا يستطيع تحمل راتب المهاجم.

نقطة أخرى تصعب من احتمالات عودة مالكوم إلى الهلال، والتي تتمثل في غموض موقف نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وعدم غلق الباب أمام احتمالات رحيله، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل، بالتعاقد معه، ما يجعل إدارة الزعيم، قد لا تتحمل فكرة الاستغناء عن اثنين من كبار نجوم الفريق.