رغم تصريحات وكيله .. مقربون من مالكوم يكشفون خطة نجم الهلال و"النصر قد يخطفه في حالة واحدة"!

مفاجآت في ملف مالكوم داخل الهلال..

أسال مستقبل النجم مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتضاربت الأنباء بشأن بقاء أو رحيل مالكوم، عن صفوف الزعيم الهلالي؛ خاصة عقب تذبذب مستواه، في الموسم الرياضي الماضي.

لكن.. ما زاد حقًا من جدل مستقبل النجم البرازيلي، هو قيامه بـ"الاشتباك اللفظي" مع أحد مشجعي الهلال وإهانته؛ بعد خسارة الفريق الأول أمام فلومينينسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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ووسط ذلك.. يصر فيرناندو جارسيا، وكيل أعمال مالكوم، على بقاء اللاعب في صفوف الفريق الأزرق، خلال الموسم الرياضي القادم 2025-2026.