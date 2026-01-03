"الأمر مؤلم وهذا سر الانهيار".. ماك أليستر يتحدث عن أسباب "فشل" ليفربول: أفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي!

تراجع مستوى حامل اللقب ليفربول هذا الموسم على الرغم من التجديد الكبير في التشكيلة، والذي شهد التوقيع مع سبعة لاعبين جدد للفريق الأول في سوق الانتقالات الصيفية مقابل ما يقرب من 446 مليون جنيه إسترليني.

وكان من المتوقع أن يبني تدفق المواهب الجديدة، بما في ذلك الوافدون البارزون مثل ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وفلوريان فيرتس مقابل 116 مليون إسترليني من باير ليفركوزن، على نجاحهم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم السابق، لكن عملية الانسجام أثبتت صعوبتها.

كافح المدير الفني أرني سلوت لمزج اللاعبين الجدد في وحدة متماسكة، مما أدى إلى أداء غير مستقر، حيث بدا فريقه هشًا، لا سيما في الدفاع، وعانى من صعوبة في ترجمة الفرص إلى أهداف. وقد كان أداء العديد من اللاعبين الجدد أقل من المتوقع، حيث سجل فيرتس هدفًا واحدًا فقط منذ انتقاله إلى آنفيلد، بينما اكتفى إيزاك بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 16 مباراة. ومما زاد من تعقيد المشاكل إصابات لاعبين رئيسيين، وتراجع مستوى العديد من اللاعبين العائدين، والموت المأساوي للمهاجم ديوجو جوتا خلال فترة التحضير للموسم، مما أثر على معنويات الفريق.

وقد اعترف ماك أليستر بأن عدد التغييرات التي تم إجراؤها كان العائق الرئيسي لتقدمهم هذا الموسم.