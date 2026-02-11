ماسون غرينوود يفقد معلمه بعد رحيل روبرتو دي زيربي عن مرسيليا عقب الهزيمة المذلة أمام باريس سان جيرمان في مباراة "الكلاسيكو"

حقق باريس سان جيرمان فوزًا ساحقًا في مباراة "الكلاسيكو" في ملعب "بارك دي برانس"، حيث سجل خمسة أهداف دون رد، في مباراة كانت الأخيرة لدي زيربي كمدرب لمارسيليا. شكك الإيطالي في عقلية لاعبيه بعد المباراة واعتذر أيضًا للجماهير عن أدائهم. وقال للصحفيين: "إنها مرحلة صعبة... قدمنا أداءً جيدًا ضد رين ولانس، ثم أصبحنا في حالة يأس تام. مرة أخرى، أعتذر للجماهير". جاءت الهزيمة في أعقاب خروج مرسيليا المبكر من دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى تكهنات بأن دي زيربي عرض الاستقالة من منصبه. بقي دي زيربي في منصبه لثلاث مباريات أخرى، لكن فترة عمله في النادي انتهت الآن.

من المرجح أن يكون رحيله ضربة قوية لنجم مرسيليا ماسون غرينوود، الذي برز كأحد أكثر المهاجمين إنتاجية في أوروبا تحت إشراف المدرب الإيطالي.