ماسون غرينوود يفقد معلمه بعد رحيل روبرتو دي زيربي عن مرسيليا عقب الهزيمة المذلة أمام باريس سان جيرمان في مباراة "الكلاسيكو"
PSG يسحق دي زيربي
حقق باريس سان جيرمان فوزًا ساحقًا في مباراة "الكلاسيكو" في ملعب "بارك دي برانس"، حيث سجل خمسة أهداف دون رد، في مباراة كانت الأخيرة لدي زيربي كمدرب لمارسيليا. شكك الإيطالي في عقلية لاعبيه بعد المباراة واعتذر أيضًا للجماهير عن أدائهم. وقال للصحفيين: "إنها مرحلة صعبة... قدمنا أداءً جيدًا ضد رين ولانس، ثم أصبحنا في حالة يأس تام. مرة أخرى، أعتذر للجماهير". جاءت الهزيمة في أعقاب خروج مرسيليا المبكر من دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى تكهنات بأن دي زيربي عرض الاستقالة من منصبه. بقي دي زيربي في منصبه لثلاث مباريات أخرى، لكن فترة عمله في النادي انتهت الآن.
من المرجح أن يكون رحيله ضربة قوية لنجم مرسيليا ماسون غرينوود، الذي برز كأحد أكثر المهاجمين إنتاجية في أوروبا تحت إشراف المدرب الإيطالي.
مرسيليا يؤكد رحيل دي زيربي
وجاء في بيان النادي: "أعلن أولمبيك مرسيليا وروبرتو دي زيربي، مدرب الفريق الأول، عن انتهاء تعاونهما بالاتفاق المتبادل. بعد مناقشات بين جميع الأطراف المعنية في إدارة النادي - المالك والرئيس ومدير الكرة والمدرب - تقرر إجراء تغيير في قيادة الفريق الأول.
كان هذا قرارًا جماعيًا صعبًا، تم اتخاذه بعد دراسة متأنية لمصلحة النادي، من أجل الاستجابة للتحديات الرياضية في نهاية الموسم. يود أولمبيك مرسيليا أن يشكر روبرتو دي زيربي على تفانيه والتزامه واحترافه وجدّيته، التي كانت واضحة بشكل خاص في حصول الفريق على المركز الثاني في موسم 2024/25. يتمنى النادي له كل التوفيق في بقية مسيرته المهنية".
مرسيليا في حالة من الفوضى
يأتي رحيل دي زيربي بعد أسبوعين فقط من تصريح رئيس النادي بابلو لونجوريا لصحيفة "ذا تيليغراف" بأن المدرب "عبقري" وأنه سيكون سعيدًا ببقائه في النادي لفترة طويلة.
"إنه معروف بكونه أحد أكثر المدربين إبداعًا في أوروبا، وهذا أمر مهم بالنسبة للاعبين. أولاً، من الطبيعي أن تحاول الأندية الكبرى التعاقد مع روبرتو. لأنه عندما يكون لديك أحد أفضل المدربين، عليك أن تتوقع أن الأندية الكبرى ستأتي، لأن هذا هو روبرتو. في الوقت نفسه، عليّ أن ألعب أوراقي، لأشاركه نفس المستوى من الحماس تجاه المستقبل"، قال.
"الأمر يتعلق بمواءمة جميع الحوافز الشخصية التي لا تتعلق بالمال. إنه رؤية الاحتمالات التي نحن جميعًا متفقون عليها ورؤية الإمكانات الهائلة لهذا النادي. هذه هي الرسالة الأقوى. هذا هو أفضل حجة للسير معًا لمسافة طويلة.
"سأكون أكثر من سعيد إذا بقي روبرتو لفترة طويلة. أود أن يكون روبرتو مثل [دييغو] سيميوني في أتلتيكو [مدريد، حيث قضى 15 عامًا]. إنها تآزر كبير. كمعجب، تريد دائمًا الفوز. لكنك تريد أن ترى الأشخاص الذين يمثلونك يفوزون. وأعتقد أن روبرتو يمثل الناس هنا".
دي زيربي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟
من المتوقع أن يعلن مرسيليا عن مدرب مؤقت ليتولى مسؤولية الفريق في مباراته المقبلة ضد ستراسبورغ بعد رحيل دي زيربي، وفقًا لـ RMC Sport. المدير المساعد جاك أباردونادو وحتى رومان فيرييه، مدرب الفريق الاحتياطي، هما اسمان مطروحان بالفعل.
في غضون ذلك، قد يعود دي زيربي - الذي ارتبط اسمه سابقًا بمانشستر يونايتد - إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما ذكرته talkSPORT. ويحظى المدرب البالغ من العمر 46 عامًا "بإعجاب" إدارة توتنهام، حيث أصبح مستقبل المدرب الحالي توماس فرانك في النادي موضع شك كبير بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت الفريق في المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
