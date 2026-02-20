AFP
ترجمه
ماسون غرينوود يفاجئ الجميع! نجم مانشستر يونايتد السابق يضيع ركلة جزاء ويخسر مرسيليا أمام بريست في ضربة قوية لطموحات دوري أبطال أوروبا
ليلة كابوس غرينوود
خسر مرسيليا أول مباراة له تحت قيادة حبيب بيي، بعد هزيمته 2-0 أمام ستاد بريست. سجل لودوفيك أجورك هدفين رائعين، مما شكل ضربة قوية لفريق بيي في مساعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. حصل غرينوود على ركلة جزاء في الدقيقة 82، مما منحه فرصة مثالية لإعادة فريقه إلى المباراة، لكن محاولته الضعيفة تصدى لها جيدًا جريجوار كوديه حارس مرمى بريست.
لم يتمكن مرسيليا من الفوز في أي من مبارياته الأربع الأخيرة، وهي أطول سلسلة من عدم الفوز له منذ عامين. ربما يكون فريق بيي محظوظًا لأن ليل، الذي يحتل المركز الخامس، يمر بفترة سيئة أيضًا؛ فلم يفز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه يمكن أن يقلص فارق النقاط الستة الذي يفصله عن المركز الرابع بفوزه على أنجيه هذا الأسبوع.
- Getty
يأس غرينوود
سدد غرينوود ما مجموعه سبعة تسديدات طوال المباراة، لكن اثنتين منها فقط كانتا على المرمى، في أمسية حافلة بالجهود العقيمة. وقد كان في حالة جيدة هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الفرنسي.
ساعد مدربه السابق دي زيربي في دفع جرينوود نحو تحقيق إمكاناته، حيث قال مدرب برايتون السابق عن الموهبة الناضجة: "نحن دائمًا بحاجة إلى جرينوود مثل الذي رأيناه في المباريات القليلة الماضية. إنه جرينوود من الطراز العالمي. لأنه بالإضافة إلى ما علمته إياه والدته ووالده، أصبح لاعبًا كاملًا. هو أيضًا مر بأوقات صعبة، لكنه لم يغادر، وبقي هنا. لقد فهم أننا كنا نقول له أشياء لمصلحته ولمصلحة OM".
وأضاف دي زيربي: "آمل أن يستمر على هذا النحو. أذكره دائمًا أنه يجب أن يستمر على هذا النحو وأن هذا في مصلحته في المقام الأول. لأنني أراه أيضًا أكثر إنسانية. يبتسم أحيانًا، ويتحدث أكثر قليلاً. أصبح أقل انطوائية من ذي قبل. وهذا أمر إيجابي. الآن يمكن للجميع تقدير غرينوود أكثر من ذي قبل".
بيي يحظى بترحيب كبير
وقد أعطى مرسيليا بيي دفعة كبيرة قبل أول مباراة له تحت قيادته، حيث قال في بيان: "يسر أولمبيك مرسيليا أن يعلن عن تعيين حبيب بيي مدربًا للفريق المحترف.
لقد شق حبيب بيي مسارًا مهنيًا فريدًا في كرة القدم الفرنسية، أولاً كلاعب قتالي ومحترم، ثم كمدرب طموح ومدروس.
"سرعان ما تبنى حبيب بيي مسيرته كمدرب. كان متشوقًا للعودة إلى الملعب ووجد مكانه الطبيعي على خط التماس. في عام 2021، تولى زمام الأمور في نادي ريد ستار. في دوري صعب، فرض هوية واضحة: الانضباط والكثافة والطموح. استند أسلوبه الإداري إلى معايير عالية ومسؤولية اللاعبين، بما يتماشى مع ما جسده على أرض الملعب. بطل وطني في عام 2004، قاد ريد ستار إلى الدوري الفرنسي الثاني، لكنه غادر النادي للانضمام إلى ستاد رين.
"يوم الثلاثاء 18 فبراير 2018، عاد حبيب بيي إلى أولمبيك مرسيليا. من العشب الأخضر في ملعب أورانج فيلودروم إلى خط التماس في ملعب بولفارد ميشيل، يبدو أنه قد أكمل دورة كاملة، ولكن ربما لا يزال الجزء الأصعب أمامه، مع نفس المبادئ التوجيهية التي رافقت مسيرته الكروية: القيادة والعمل الجاد والشغف".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
المباراة القادمة لمارسيليا ستكون ضد ليون في 1 مارس. ليون يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن فريق بيي، ولكن بفارق سبع نقاط فقط عن المتصدر المفاجئ لينس.
إعلان