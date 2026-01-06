Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

ضربة جديدة في مسيرة مارك أندريه تير شتيجن .. حارس برشلونة يضطر للعودة إلى إسبانيا ويغيب عن كأس السوبر

بيان رسمي مفاجئ من نادي برشلونة..

تلقى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى العملاق الإسباني برشلونة، ضربة جديدة في مسيرته الكروية؛ وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

برشلونة يواجه فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، في دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني؛ حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المشهد الختامي للبطولة.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، على الأراضي السعودية؛ وذلك في الفترة من 7 يناير الجاري، إلى 11 من نفس الشهر.

    ضربة قوية لمارك أندريه تير شتيجن قبل السوبر

    وفي هذا السياق.. أعلن العملاق الإسباني برشلونة مغادرة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

    وكشف النادي في بيانٍ رسمي، عن أن شتيجن سيعود إلى مدينة برشلونة؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد تعرضه للإصابة.

    وقام برشلونة باستدعاء الأمريكي دييجو كوشين، حارس مرمى الفريق الثاني بالنادي "الرديف"؛ من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2025-2026، بدلًا من شتيجن.

    ومن المقرر أن يصل كوشين إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة؛ للانضمام إلى قائمة الفريق الأول المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بشكلٍ رسمي.

    إصابات مارك أندريه تير شتيجن "عرض مستمر"

    المثير في الأمر أن هذه الإصابة - سالفة الذكر -، والتي لم تتضح طبيعتها بعد؛ هي حلقة جديدة من سلسلة معاناة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وعانى شتيجن الذي يلعب في صفوف برشلونة منذ صيف 2014، من عديد الإصابات القوية، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة؛ سواء على مستوى الركبة، أو الظهر.

    وجاءت أخطر إصابة للحارس الألماني عام 2024؛ عندما تعرض لـ"تمزق في الوتر الرضفي للركبة"، وتحديدًا في مواجهة فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني.

    ومع بدايات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تعرض شتيجن لإصابة على مستوى الظهر، اضطر لخوض عملية جراحية على إثرها.

    مشاكل الظهر تلاحق مارك أندريه تير شتيجن، منذ عام 2023 أساسًا؛ حيث أنها ليست وليدة الموسم الحالي، فقط.

    مارك أندريه تير شتيجن "فقد مكانته" في برشلونة

    نتيجة لكل الإصابات التي تحدثنا عنها في السطور الماضية؛ فقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، مكانه في "التشكيل الأساسي" للعملاق الإسباني برشلونة.

    وزاد الطين بلة على شتيجن؛ عندما قرر برشلونة التعاقد مع حارس مرمى جديد، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025".

    وبالفعل.. وقع برشلونة مع الحارس الإسباني الشاب جوان جارسيا؛ وذلك بدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقده مع نادي إسبانيول، الذي يُقدر بـ25 مليون يورو.

    ومع تألق جارسيا المبهر بقميص العملاق الإسباني؛ بدأت إدارة النادي بقيادة جوان لابورتا، العمل على التخلص من تير شتيجن.

    وترددت أنباء عن احتمالية رحيل شتيجن عن برشلونة،  في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026" - ولو على سبيل الإعارة -، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، قبل بطولة كأس العالم القادمة.

    أيضًا.. رحيل الحارس الألماني عن برشلونة - إذا حدث -؛ سوف يساعد النادي كثيرًا في قواعد "اللعب المالي النظيف"، ما يمكنه من إبرام صفقات جديدة.

    إلا أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها شتيجن، وستغيبه عن كأس السوبر الإسباني؛ قد تغيّر كل الحسابات بالنسبة للحارس وبرشلونة، خاصة إذا كانت قوية.

    مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يواصل تألقه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ خاصة في مسابقة الدوري الإسباني.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادلًا في 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ مع الاستعداد للمشاركة في السوبر المحلي، خلال الساعات القادمة.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".

