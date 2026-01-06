ضربة جديدة في مسيرة مارك أندريه تير شتيجن .. حارس برشلونة يضطر للعودة إلى إسبانيا ويغيب عن كأس السوبر

تلقى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى العملاق الإسباني برشلونة، ضربة جديدة في مسيرته الكروية؛ وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

برشلونة يواجه فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، في دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني؛ حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المشهد الختامي للبطولة.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، على الأراضي السعودية؛ وذلك في الفترة من 7 يناير الجاري، إلى 11 من نفس الشهر.