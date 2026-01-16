نجم وست هام السبب .. الكشف عن أسباب فشل انتقال ماركوس ليوناردو إلى فلامنجو

ذكرت شبكة "ESPN" في نسختها البرازيلي أن فلامنجو قد قرر التراجع عن اهتمامه بضم الثنائي كايو جورج من كروزيرو، أو ماركوس ليوناردو من صفوف الهلال.

وتأتي تلك الأنباء في ظل تفضيل بطل كوبا ليبرتادوريس في تركيز جهوده على ضم نجم برازيلي آخر وهو لوكاس باكيتا، نجم وست هام، والذي يرحب بحسب التقارير بفكرة العودة لبلاده وترك النادي الإنجليزي المتعثر.

وخرجت في الأيام الأخيرة عدة تقارير تربط ليوناردو بمغادرة الهلال في انتقالات يناير، وآخرها من "جيانلوكا دي مارزيو" الذي ربطه بصفقة تبادلية مع لورينزو لوكا من نابولي.

ونقلت صحيفة "اليوم" عن مصدر في فلامنجو الأسباب وراء تعقد مفاوضات ليوناردو، إذ أوضح أن طلب الهلال مبلغًا ضخمًا لبيعه، وراتب اللاعب المرتفع صعبتا الصفقة.