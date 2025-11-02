Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"الهلال سيساعدني كما حدث مع رونالدو" .. ماركوس ليوناردو يغري أنشيلوتي بوعده من أجل الحلم الكبير!

بعد مستوياته الرائعة مع الهلال..

تحدث ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن حلمه الكبير، بالانضمام إلى منتخب البرازيل، فيما قطع وعدًا يستحق أن يقف عنده كارلو أنشيلوتي، للنظر إلى اللاعب الذي يقدم مستويات مميزة مع الزعيم.

ليوناردو، صاحب الـ22 عامًا، الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2024، كلاعب "مواليد"، بات حاليًا أحد أهم عناصر الفريق تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يعول عليه كثيرًا في هجوم الزعيم، ليؤكد ماركوس أنه عند الموعد، بأرقام مذهلة في جميع المسابقات.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قدم ماركوس ليوناردو مع الهلال؟

    في الموسم السابق، كان المدير الفني جورج جيسوس، يعول على ماركوس ليوناردو، كبديل للصربي أليكساندر ميتروفيتش، إلا أن إصابة المهاجم الأول، ساهمت في بروز ليوناردو، والذي سجل 29 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 43 مباراة بجميع البطولات.

    وبتسجيله 17 هدفًا في دوري روشن وخمسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أثبت ليوناردو أنه يمكن الاعتماد عليه بصورة أساسية، وهذا ما فعله المدرب سيموني إنزاجي الذي تولى تدريب الهلال قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، ليواصل المهاجم البرازيلي مستوياته الرائعة، بإحراز 4 أهداف في المونديال، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة.

    وفي ظل لوائح الاتحاد السعودي، التي تلزم أندية دوري روشن، بقيد 10 لاعبين أجانب فقط في قائمة المسابقات المحلية، اضطر الهلال لاستبعاد ماركوس ليوناردو، بعد تخطيه السن القانوني للمواليد، إلا أن القدر قال كلمته في عودة البرازيلي سريعًا إلى القائمة، بعد إصابة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

    وشارك ليوناردو في 9 مباريات مع الهلال، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها ستة أهداف في دوري روشن السعودي، فضلًا عن هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    • إعلان
  • FBL-KOR-BRAAFP

    حلم البرازيل ووعد يغري أنشيلوتي

    وقال ليوناردو، في حديث عبر شبكة TNT Sports البرازيلية، بأن هدفه الأسمى هو الانضمام إلى منتخب البرازيل، وهو الحلم الذي يسعى خلفه.

    ونوّه ماركوس ليوناردو بأن كرة القدم السعودية تتطور بشكل ملحوظ، بدليل تواجد عدد من النجوم في دوري روشن، والذين يمثلون منتخبات بلادهم، مثل كريستيانو رونالدو وخاليدو كوليبالي.

    واستشهد ليوناردو بثنائي الهلال والنصر، ليؤكد أن اللعب في الدوري السعودي لن يقلل من فرصه في الانضمام إلى المنتخب البرازيلي.

    وقطع مهاجم الهلال وعدًا، قد يمثل حافزًا للمدرب كارلو أنشيلوتي، من أجل منحه الفرصة، بقوله "عندما أحصل على فرصتي مع منتخب البرازيل، سأمثله بأفضل طريقة ممكنة".

    ويأمل ليوناردو في تحقيق حلم اللحاق بالمنتخب البرازيلي، الذي ضمن مقعدًا رسميًا، في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الصيف المُقبل.

  • دوره مع الهلال وتفاؤل بالمستقبل

    وقال ليوناردو إن كل فتى، وكل لاعب يحلم يومًا ما بتمثيل بلده، وكذلك هو، إلا أن أولويته في الوقت الحالي، أن يؤدي دوره مع الهلال، حتى يكون جاهزًا - بدنيًا وفنيًا - عندما يحين دوره لتمثيل السليساو.

    وتحدث صاحب الـ22 عامًا، بنبرة ملؤها التفاؤل، حول إمكانية تحقيق حلمه في الفترة المُقبلة، مبديًا تمنياته بأن يواصل الدوري السعودي في تطوره.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP

    ليوناردو مع منتخب البرازيل .. وأرقامه قبل الهلال

    وسبق لماركوس ليوناردو أن مثّل الفئات السنية بالمنتخب البرازيلي، حيث سجل 3 أهداف دولية في منتخب تحت 16 عامًا، وثلاثة أهداف تحت 18، كما وقع على 11 هدفًا في منتخب الشباب "تحت 20 عامًا"، ولعب مباراة مع المنتخب الأولمبي، إلا أنه لم يسبق له أن ارتدى قميص المنتخب الأول.

    وصعد ماركوس ليوناردو للفريق الأول بنادي سانتوس، في 2020، حيث لعب لمدة 4 سنوات، قبل رحيله إلى بنفيكا البرتغالي، في صفقة بيع نهائي مقابل 22 مليون يورو، ثم قضى بضعة أشهر، قبل انتقاله إلى الهلال في صيف 2024.

    وشارك ليوناردو في 168 مباراة بقميص سانتوس، منها 100 مباراة في الدوري البرازيلي، بينما وقع على 54 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، فيما لعب 24 مباراة مع بنفيكا، مسجلًا 8 أهداف و"أسيست".

    ومع انتقاله إلى الهلال، كان ماركوس ليوناردو قد تعرض لبعض الانتقادات الجماهيرية بسبب إضاعة الفرص، إلا أنه رد في الملعب، بعدما سجل هدف "تأكيد الفوز" في مرمى باتشوكا، في الجولة الثالثة، ليقود الزعيم للتأهل إلى الدور الثاني.

    وفي دور الـ16، لعب ماركوس ليوناردو دور البطولة، في ليلة الإقصاء التاريخي لمانشستر سيتي، بنتيجة دراماتيكية (4-3)، حيث سجل هدفين خلال المواجهة.

    وتحدث ماركوس ليوناردو باكيًا بعد الانتصار الملحمي على مانشستر سيتي، بأنه تذكر والدته بعد تسجيل هدفيه، وهي التي أمضت 70 يومًا في العناية المركزة، قبل أن تسترد عافيتها.

    ورغم وداع الهلال لكأس العالم، من ربع النهائي، إلا أنه سجل هدف فريقه الوحيد في شباك فلومينينسي، قبل انتهاء اللقاء بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة (2-1).

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال