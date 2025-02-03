ماركوس ليوناردو: لم أكن أتمنى إصابة أليكساندر ميتروفيتش وتألقت في غيابه لهذا السبب

البرازيلي توهج كثيرًا في الفترة الأخيرة..

حصل ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر يناير الماضي، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الزعيم مؤخرًا.

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صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2024 قادمًا من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2028-2029.

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ولم يحصل المهاجم البرازيلي على فرصة حقيقية للمشاركة في مركزه كرأس حربة صريح إلا بعد إصابة زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، إذ كان يعتمد عليه المدرب جورج جيسوس كمهاجم ثان.