مارسيليا وباريس سان جيرمان | مبابي يفكر في إسبانيا فقط.. وإنريكي يستفزه من جديد!

ماذا قدم كيليان في 61 دقيقة؟

اكتفى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بمشاركة كيليان مبابي نجم الفريق في 61 دقيقة فقط أمام مارسيليا، في قمة الجولة 27 من الدوري الفرنسي على ملعب فيلودروم.

ولم يقدم مبابي مستوى مميزًا في نحو ساعة على أرض الميدان، شهدت ندية كبيرة من الفريقين، حيث تعرض لوكاس بيرالدو مدافع بي إس جي للطرد في الدقيقة 40، قبل أن يسجل فيتور فيريرا هدف التقدم في الدقيقة 53.

وجاءت اللقطة المضيئة الوحيدة لمبابي في المباراة، قبل دقيقة واحدة من خروجه، حين انطلق من الجهة اليسرى، وراوغ بشكل مميز، وأرسل عرضية (لم تصل بشكل سليم إلى حكيمي)، قبل أن يعود بانزلاق رائع ويستعيد الكرة من لاعب مارسيليا.