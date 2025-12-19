marcelo-brozovic(C)Getty Images
أحمد رفعت

وسط غموض بشأن مستقبله .. مارسيلو بروزوفيتش يُثير الجدل بسبب "سيجارة إلكترونية" ومشروب "كحولي" في بث مباشر!

تصرفات نجم النصر تُثير الجدل بين الجمهور!

أثار النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر الجدل، بسبب ظهوره عبر بث مباشر، وسط غموض يحيط بمستقبله مع العالمي، في ظل اقترابه من الدخول في الفترة الحرة.

ويدخل بروزوفيتش "33 عامًا" الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة إلى العالمي، خلال شهر يناير المقبل.

  • سيجارة إلكترونية ومشروب كحولي

    ظهر بروزوفيتش خلال بث مباشر عبر تطبيق "تويتش" وهو يلعب إحدى الألعاب الإلكترونية، حيث ظهر معه في الفيديو بعض أصدقائه الذين كانوا يراقبونه وهو يلعب.

    وأثار النجم الكرواتي الجدل، بعد ظهوره وهو يدخل بالسيجارة الإلكترونية "الفيب"، بالإضافة إلى قيامه بشرب إحدى المشروبات الكحولي عبر البث المباشر.

    وتحدث مارسيلو بأسلوب لم يكن لائقًا، حيث قال: "أدخن وأشرب الويسكي (مشروب كحولي)، I fuck everybody".

    وتداولت الجماهير النصراوية مقطع الفيديو، حيث أبدت اندهاشها بتدخين بروزوفيتش السيجارة الإلكترونية، وأيضًا شرب مشروب غازي قد يؤثر على لياقته البدنية.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر يتقدم بعرض .. وبروزوفيتش يُريد أوروبا

    من جانبه، كشف الإعلامي نيكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي النصر قام بتقديم عرض إلى بروزوفيتش من أجل تمديد عقده، ولكن لم يتم الوصول لاتفاق حتى الآن.

    وواصل: "بروزوفيتش يدرس خلال الوقت الحالي إمكانية العودة إلى أوروبا، ولكن راتبه المرتفع يعد عائقًا كبيرًا أمام هذا الأمر".

    وأنهى الإعلامي تغريدته قائلًا: "سيتعين على بروزوفيتش تخفيض مطالبه المالية إذا أراد العودة للعب في أوروبا خلال السنوات المقبلة.

  • "بروزوفيتش قد ينتقل إلى الدوري الأمريكي"

    وخلال فيديو متداول، كشفت منصة "هيدو" الكويتية، عن أنه بحسب صديق مقرب، غالبًا لن يُجدد مارسيلو بروزوفيتش عقده مع النصر، وقد ينتقل بنهاية الموسم إلى الدوري الأمريكي.

    وأضافت المنصة: "مارسيلو بروزوفيتش لاعب مؤثر في وسط ملعب النصر، منذ انتقاله من إنتر الإيطالي إلى صفوف العالمي".

    ولم يتم الكشف عن مصير بروزوفيتش بشكل نهائي خلال الوقت الحالي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل، ولكن المؤكد أنه لا يوجد أي تطور بشأن التجديد.

  • ماذا قدم بروزوفيتش مع النصر؟

    منذ التحاق النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بصفوف نادي النصر في صيف عام 2023، قادمًا من نادي إنتر الإيطالي، شكّل لاعب الوسط أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، بفضل خبرته الكبيرة وحضوره المؤثر في وسط الملعب، سواء على الصعيد الدفاعي أو في بناء الهجمات وتنظيم إيقاع اللعب.

    وخلال فترة تواجده مع العالمي، خاض بروزوفيتش 99 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والقارية، قدّم خلالها مستويات ثابتة، وأسهم بشكل مباشر في 28 هدفًا، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 20 هدفًا لزملائه، وذلك بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات وانتقالات اللاعبين.

    ورغم بصمته الواضحة داخل المستطيل الأخضر، لم يتمكّن بروزوفيتش من التتويج بأي بطولة رسمية مع النصر حتى الآن، في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية. 

    غير أنه كان حاضرًا بقوة في الإنجاز الأبرز، حين قاد الفريق للتتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال، التي أُقيمت على الأراضي السعودية، ليُسجّل اسمه كأحد العناصر المؤثرة في هذا اللقب الذي أضافه النصر إلى خزائنه، ومنح الجماهير النصراوية لحظة فرح لا تُنسى.

