تدخل كلاوديو لوتيتو في سوق لاتسيو، مما أدى إلى إثارة الجدل حول تشكيلة ماوريتسيو ساري، فعلى هامش الفعالية الذي أقيم في "فيلا بورجيزي" للاحتفال بمرور 126 عامًا على تأسيس النادي، أدلى رئيس النادي الأبيض والأزرق بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، بدءًا من عدم وصول راسبادوري ولوفتوس-تشيك إلى الفريق في سوق الانتقالات، اللذين ارتبط اسمهما بالنادي العاصمي منذ عدة أسابيع.
"هل هو مارادونا؟".. رئيس لاتسيو يفتح النار على نجم منتخب إيطاليا!
"من هو؟ مارادونا؟"
كان المهاجم جياكومو راسبادوري من بين الأسماء الأولى التي كانت موضع اهتمام لاتسيو، لكن وصوله لم يتحقق، بل إنه على وشك التوقيع مع الفريق الآخر في العاصمة، روما.
لكن "لوتو" لا يقلق، بل إنه يرد بحدة: "لقد اختار ألا يأتي. لقد اتصلنا به، لكنه قال: (لا، شكرًا، لا يهمني).. لكن من هو، مارادونا؟ لم يلعب أبدًا في أتلتيكو.. سنرى بعد ذلك ما إذا كان لاعبنا الجديد (بيتار راتكوف) أفضل أم راسبادوري؟".
نفس الإجابة من لوفتوس-تشيك!
انتهت المفاوضات مع راسبادوري بنفس الطريقة التي انتهت بها المفاوضات مع هدف آخر كبير للبيانكوسيليستي: لوفتوس-تشيك من ميلان. كما رفض الإنجليزي العرض، وقد أوضح لوتيتو: "لقد اتصلنا باللاعبين، وإذا لم يرغبا في القدوم، فلا يمكنني إجبارهما".
لماذا يرفض اللاعبون الانضمام إلى لاتسيو؟
ثم اختتم لوتيتو حديثه بإلقاء سهامه على الأجواء السائدة في لاتسيو: "هذه الأمور هي أيضًا نتيجة للأجواء السائدة. يرى اللاعبون الفوضى السائدة هنا ويقررون تفضيل أجواء أكثر هدوءًا، كما حدث مع جرينوود في الصيف، الذي قرر الذهاب للعب في فرنسا".
لاتسيو في حالة توتر شديد!
لا شك أن كلمات لوتيتو ستزيد من حدة التوتر الذي يحيط بالنادي الأبيض والأزرق. تعرض لوتيتو، مساء الأربعاء، لانتقادات شديدة في نهاية المباراة مع فيورنتينا من قبل بعض المشجعين في مدرجات الأولمبيكو في ظل عدم الرضا عن بيع الثنائي فالنتين كاستيلانوس وماتيو جندوزي.