ماذا يحتاج الهلال للتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟

تعرف على كيفية تأهل الهلال إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف يصل إلى ثمن النهائي؟

تعقد موقف الهلال، في الصعود إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025، عن المجموعة الثامنة التي تضم كل من ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

الموج الأزرق بدأ البطولة بشكل قوي للغاية ونجح في التعادل مع العملاق الإسباني بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثانية تعادل الهلال، سلبيًا أمام ريد بول سالزبورج.

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب بأربع نقاط، بالتساوي مع سالزبورج، ويتذيل باتشوكا، المجموعة دون أي نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وودع باتشوكا، البطولة بشكل رسمي، بعد فشله في حصد أي نقطة، وسيستمر الصراع حتى الجولة الأخيرة بين ريال مدريد، والهلال، وسالزبورج، من أجل خطف بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على حظوظ تأهل الهلال، إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.