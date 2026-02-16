ماذا يجب أن يتوقع توتنهام من إيغور تودور - وهل يستطيع المدرب البديل الموثوق به في الدوري الإيطالي إنقاذ توتنهام من الهبوط؟

قبل أقل من عام، كانت يوفنتوس في مأزق. ليس بمثل مأزق توتنهام، بالطبع. لكنها كانت في مأزق على أي حال.

في الأسابيع الأربعة التي سبقت فترة التوقف الدولية في مارس 2025، خرج البيانكونيري من دوري أبطال أوروبا على يد PSV، وتعرض لإذلال على يد إمبولي في كأس إيطاليا، وتراجع إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي. كان الخوف الحقيقي من عدم إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى هو أكثر ما يقلق النادي الذي لا يزال يعاني من مشاكل مالية، لذلك قرر يوفنتوس التخلي عن مشروعه الطموح مع تياجو موتا والتوجه إلى تودور لإنقاذ موسمه.

حتى في ذلك الوقت، بدا أن هذه الخطوة ذكية. كان تودور يتمتع بسجل حافل في استقرار أوضاع الفرق المتعثرة في الدوري الإيطالي.

لم يكن مولعًا بسمعته كـ"قائد العبّارة" (المصطلح الإيطالي المكافئ لمصطلح "رجل الإطفاء" في كرة القدم الإنجليزية) لكنه أنقذ أودينيزي مرتين من الهبوط، في 2018 و2019، ورفع فيرونا من المركز 19 إلى المركز 9 بين سبتمبر 2021 ومايو 2022، وساعد لاتسيو على التسلل إلى مركز في الدوري الأوروبي في 2024 بعد رحيل موريزيو ساري المفاجئ قبل أكثر من شهرين على نهاية الموسم.

لذلك، لم يكن من المفاجئ أن يعيد تودور يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا بحصده 18 نقطة من تسع مباريات قادها قبل نهاية موسم 2024-25.