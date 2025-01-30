كواليس مثيرة .. ماجد الجمعان "يقطع" ذراع كريستيانو رونالدو اليمنى في النصر!

النصر يواصل العمل لتجديد عقد رونالدو..

مرت أسابيع عديدة منذ الحديث عن محاولات نادي النصر، تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ لكن دون وجود أي شيء رسمي حتى الآن.

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رونالدو الذي سيكمل عامه "الأربعين"، في الخامس من فبراير القادم، انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.

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ومع دخوله الفترة الحرة.. تضاربت الأنباء بشأن مستقبل الأسطورة البرتغالية؛ ما بين تأكيدات على التجديد لعام أو اثنين أخريين، أو بحثه عن مغامرة جديدة بعيدًا عن الفريق النصراوي، الذي لم يحقق معه أي لقب رسمي.

ولم يتوج رونالدو بأي لقب رسمي - حتى الآن - مع نادي النصر؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية" فقط، مطلع الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.