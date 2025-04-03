"كريستيانو رونالدو مهتم بالحج والعمرة" .. ماجد الجمعان يكشف المفاجآت ويؤكد مساهمته في نجاح الهلال بطريقة خاصة

ماجد الجمعان يفاجئ الجماهير..

تحدث ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ مع تفجيره مفاجآت سعيدة لجمهور العالمي والغريم الأزلي الهلال.

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الجمعان تولى منصبه في النصر، مطلع العام الحالي "2025"؛ بدلًا من الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي السابق؛ الذي تعرض لهجومٍ جماهيري عنيف.

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وحاول الجمعان بعد توليه منصبه، أن يحسن من بعض الجوانب الإدارية داخل النادي؛ بجانب حسمه صفقة عالمية كبرى، تمثلت في المهاجم الكولومبي جون دوران.