"تحملت هجوم جمهور النصر ولم أكشف الحقائق!" .. رسالة صادمة من ماجد الجمعان بعد اتهامه في صفقة علي لاجامي والهلال

النصر يُعاني من عدم الاستقرار..

خرج ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عن صمته؛ بعد الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده، عقب انتقال المدافع الدولي علي لاجامي، إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

النصر فشل في تجديد عقد لاجامي، الذي ينتهي في سبتمبر من عام 2025؛ ليوقع اللاعب بعدها، على عقود الانتقال إلى الهلال رسميًا.

وفي البداية.. قيل إن النصر لن يتخلى عن الـ3 أشهر الأخيرة في عقد المدافع الدولي، إلى الزعيم الهلالي؛ والذي أراد أن ينضم له اللاعب فورًا، للمشاركة معه ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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لكن وبشكلٍ مفاجئ.. شاهد الوسط الرياضي السعودي بالكامل، أن لاجامي انضم إلى الهلال الآن؛ وسط اتهامات للجمعان بأنه باع الـ3 أشهر في عقد اللاعب للزعيم، بمبلغ قليل جدًا.