ماتيوس كونها يؤكد أنه "لن ينسى أبدًا" كيف قاد مايكل كاريك انتفاضة مانشستر يونايتد للفوز على أرسنال

لعب كونها دوره في فوز يونايتد على إيفرتون بتمريرة عرضية إلى بريان مبيومو، الذي مرر الكرة إلى بنجامين سيسكو ليسجل الهدف الوحيد. سجل كونها ستة أهداف وصنع هدفين ليونايتد منذ انتقاله من وولفز في الصيف مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشاد كاريك بالبرازيلي لتعاونه مع مبيومو وسيسكو، وسلط الضوء على أدائه الدفاعي الذي ساعد مانشستر يونايتد على تحقيق فوزه الأول في ملعب هيل ديكنسون.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: "كان على ماتيوس أن يدافع في الشوط الثاني، وقد قام بذلك بشكل جيد للغاية". "كانت تمريرة رائعة. كنا بحاجة إلى أداء جماعي من الفريق بأكمله في ظل الضغط الذي مارسه إيفرتون علينا، وقد نجح اللاعبون في ذلك. إذا قمت بذلك، فستحصل على المكافأة لأن لدينا لاعبين خطرين".

بالإضافة إلى مساعدة مانشستر يونايتد على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يضع كونها نصب عينيه كأس العالم مع البرازيل. تم استدعاؤه للمنتخب في نوفمبر الماضي، وهو ينتظر بفارغ الصبر استدعاءً آخر للمباريات الودية في مارس ضد فرنسا وكرواتيا.

وأضاف كونها: "بالطبع، التركيز الرئيسي هو مساعدة مانشستر يونايتد، لكنني لا أستطيع إخفاء دوافعي للدفاع عن المنتخب البرازيلي، خاصة في كأس العالم. سأبذل قصارى جهدي لأكون في تلك المجموعة، لأمثل ذلك القميص. هذا حلم كل لاعب. المنافسة قوية، والجميع يعرف جودة مهاجمي البرازيل، لكنني أثق في نفسي وفي العمل الذي أقوم به. أنا أعيش لحظة جيدة هنا في يونايتد وسأواصل العمل بأقصى جهد للحفاظ على هذا المستوى من الأداء وحتى تحسينه".