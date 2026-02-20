Getty Images Sport
ماتيوس كونها يشيد بـ"الشخص الرائع" روبن أموريم بعد انتعاش مانشستر يونايتد
كونها يشيد بالأساس الذي وضعه أموريم
قدم نجم الشياطين الحمر كونها رؤية مثيرة للاهتمام حول الانتعاش الأخير للنادي، حيث اختار تسليط الضوء على المدرب السابق أموريم على الرغم من تحسن أداء الفريق منذ رحيله. أموريم، الذي وصل إلى أولد ترافورد وسط توقعات كبيرة من سبورتنج لشبونة، تم إعفاؤه من مهامه في أوائل يناير بعد فترة صعبة لم يحقق فيها سوى فوزين في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع ذلك، منذ تولى كاريك زمام الأمور بشكل مؤقت، بدا فريق الشياطين الحمر وكأنه فريق مختلف تمامًا، حيث حقق سلسلة رائعة من خمس مباريات دون هزيمة أعادت إحياء موسمه. كان التحول تحت قيادة كاريك مذهلاً للغاية، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية، بما في ذلك انتصارات بارزة على مانشستر سيتي ومتصدر الدوري أرسنال.
وكان كونها، الذي كان من أبرز اللاعبين خلال هذه الفترة، قد سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة في ملعب الإمارات ليصدم فريق الغانرز. وفي حديثه إلى DAZN، قال المهاجم البرازيلي: "لطالما كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله روبن. أعتقد أنه من السهل جدًا، عندما تتغير الأمور، أن ننظر إلى الماضي على أنه مجرد مشاكل، ولكن العكس هو الصحيح؛ لقد كان شخصًا رائعًا".
العنصر البشري وراء التوظيف
يبدو أن علاقة كونها بأموريم ظلت قوية على الرغم من التغيير الإداري، حيث سارع المهاجم إلى تسليط الضوء على الجانب الإنساني لقيادة أموريم ودوره في بناء التشكيلة الحالية. يأتي هذا الشعور بعد 14 شهراً من تولي أموريم منصبه، والتي اتسمت بتقلبات كبيرة وأسوأ موسم لليونايتد من الناحية الإحصائية منذ أكثر من نصف قرن.
بينما اعتبر الكثيرون رحيله خطوة ضرورية لوقف التدهور، تشير تعليقات كونها إلى أن الأجواء داخل غرفة الملابس ظلت داعمة للمدرب. من الواضح أن البرازيلي يعتقد أن المواهب التي جلبها أموريم إلى النادي بدأت الآن فقط في إظهار إمكاناتها الحقيقية تحت القيادة الجديدة لكارريك.
وأوضح كونها: "لقد جاء العديد من اللاعبين الجدد بسببه، لذا أعتقد أنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في النجاح الذي نحققه الآن". ورفض الانضمام إلى جوقة المنتقدين الذين ركزوا فقط على صعوبات النظام السابق، مؤكدًا أن الأساس لهذا النجاح قد وضعه مدربه السابق.
دحض الأساطير التكتيكية
واجه أموريم ضغوطًا للتوصل إلى حل وسط بشأن نظامه التكتيكي المفضل، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا رفض الادعاءات بأن صرامته هي المشكلة، مجادلًا بأن التغيير تحت قيادة كاريك ليس جذريًا كما يعتقد الكثيرون.
وأضاف كونها: "كان الضغط لكي تنجح تلك التكتيكات كبيرًا لدرجة أننا نسينا مدى بساطة السياق العام وركزنا أكثر من اللازم على الجانب السلبي. لكن، لأكون صادقًا، أعتقد أن علم الأعداد في كرة القدم مضلل للغاية. نحن نهاجم بطرق مختلفة وننتهي بالدفاع بتشكيلة يقول الجميع إنها تشكيلة روبن".
الحفاظ على الزخم تحت قيادة كاريك
التحدي الذي يواجه مانشستر يونايتد الآن هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على هذا الزخم بينما يتطلع إلى تعيين مدرب دائم. في الوقت الحالي، يبدو أن اللاعبين راضون عن التوازن بين الدروس التي تعلموها تحت قيادة أموريم والتعديلات التكتيكية التي أدخلها كاريك، حيث يبدو الفريق أكثر تماسكًا من أي وقت مضى في الموسم.
أثبت الفوز على أرسنال أن الشياطين الحمر لم يعودوا الفريق السهل الذي كانوا عليه في السابق. يحتل فريق كاريك حالياً المركز الرابع في الجدول برصيد 45 نقطة من 26 مباراة. سيحاول مانشستر يونايتد تمديد سلسلة عدم الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يسافر إلى ملعب هيل ديكنسون يوم الاثنين لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
