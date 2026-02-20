ماتيوس كونها يشيد بـ"الشخص الرائع" روبن أموريم بعد انتعاش مانشستر يونايتد

قدم نجم الشياطين الحمر كونها رؤية مثيرة للاهتمام حول الانتعاش الأخير للنادي، حيث اختار تسليط الضوء على المدرب السابق أموريم على الرغم من تحسن أداء الفريق منذ رحيله. أموريم، الذي وصل إلى أولد ترافورد وسط توقعات كبيرة من سبورتنج لشبونة، تم إعفاؤه من مهامه في أوائل يناير بعد فترة صعبة لم يحقق فيها سوى فوزين في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، منذ تولى كاريك زمام الأمور بشكل مؤقت، بدا فريق الشياطين الحمر وكأنه فريق مختلف تمامًا، حيث حقق سلسلة رائعة من خمس مباريات دون هزيمة أعادت إحياء موسمه. كان التحول تحت قيادة كاريك مذهلاً للغاية، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية، بما في ذلك انتصارات بارزة على مانشستر سيتي ومتصدر الدوري أرسنال.

وكان كونها، الذي كان من أبرز اللاعبين خلال هذه الفترة، قد سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة في ملعب الإمارات ليصدم فريق الغانرز. وفي حديثه إلى DAZN، قال المهاجم البرازيلي: "لطالما كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله روبن. أعتقد أنه من السهل جدًا، عندما تتغير الأمور، أن ننظر إلى الماضي على أنه مجرد مشاكل، ولكن العكس هو الصحيح؛ لقد كان شخصًا رائعًا".