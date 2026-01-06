AFP
"أنا أيضًا كنت أود اللعب للملكي".. تصريح مفاجئ من أسطورة بايرن ميونخ بعد اعتراف كارل "الصادم"!
كارل يكشف عن حلمه باللعب في ريال مدريد
في كرة القدم الحديثة، عادة ما يكون التعهد بالولاء لصاحب العمل الحالي هو القاعدة رقم واحد في كتيب التدريب الإعلامي، خاصة بالنسبة لمراهق يتطلع لاقتحام الفريق الأول لعملاق أوروبي. ومع ذلك، مزق واعد بايرن ميونخ، كارل، النص في عطلة نهاية الأسبوع باعتراف صريح بأن أنظاره بعيدة المدى موجهة نحو العاصمة الإسبانية.
وصرح اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، والذي كان يمزق شباك دوريات الشباب ويجذب الانتباه من جميع أنحاء القارة، بصراحة: "نادي بايرن ميونخ نادٍ كبير جدا. إنه حلم أن ألعب هناك. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. هذا هو نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن شيء مميز جداً وهو ممتع للغاية".
عادة، يجلب مثل هذا الإعلان من لاعب لم يثبت نفسه بالكامل كأسطورة لبايرن غضب النقاد والمشجعين على حد سواء. ومع ذلك، في عموده الأخير لشبكة "سكاي سبورت"، قدم أيقونة بايرن ماتيوس وجهة نظر منعشة وداعمة بشكل مفاجئ لطموح الشاب.
- Getty Images Sport
"كلمات كبيرة.. أهداف كبيرة"
بدلاً من توبيخ كارل لافتقاره الاحترام، أشاد ماتيوس بعقلية المراهق. يعتقد الفائز بكأس العالم 1990 أن التعبير عن مثل هذه الطموحات العالية هو علامة على الثقة بالنفس الضرورية بدلاً من كونها نزوة.
وكتب ماتيوس: "كلمات كبيرة، أهداف كبيرة! تصريحات ريال مدريد من لينارت كارل أثارت ضجة. أعتقد أنه أمر جيد عندما يتمتع شخص ما بالثقة بالنفس حتى في سن الـ 17. وضع الأهداف لا علاقة له بالغطرسة. أجده صادقاً، لكن ليس متطاولاً وليس متغطرساً. ريال مدريد يمتلك ببساطة تلك الأسطورة. بايرن ميونخ في مستوى مماثل، لكن غالباً في الحياة، تريد تجربة شيء جديد".
يجادل ماتيوس بأن عصر "رجل النادي الواحد" قد انتهى إلى حد كبير، مستشهداً بتوماس مولر كحالة شاذة مجيدة بدلاً من كونه المعيار. وهو يعتقد أن اللاعب الحديث مدفوع بتجارب متنوعة، مسلطاً الضوء على انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة وانتقال فلوريان فيرتس إلى ليفربول كدليل على أن السعي وراء "تغيير المشهد" هو رغبة إنسانية طبيعية.
وأوضح ماتيوس: "لا يمكنك القول: 'سأبقى في بايرن ميونخ لبقية حياتي' مثل توماس مولر - هذا فريد من نوعه. في النهاية، كل شخص لديه هدف. روبرت ليفاندوفسكي ذهب أيضاً إلى برشلونة واختار ببساطة تغيير الأجواء، تجربة جديدة. الأمر لا يتعلق دائماً بالمال فقط، ولكن أيضاً بتحدٍ جديد، لتجديد نشاط المرء. امتلاك حلم هو أمر طبيعي. فلوريان فيرتس، على سبيل المثال، بحث أيضاً عن التحدي في ليفربول ليتخذ الخطوة التالية في حياته وشخصياً. كان بإمكانه أن يجعل نفسه مرتاحاً في ليفركوزن".
تحدٍ يفيد بايرن
بشكل حاسم، أشار ماتيوس إلى أن حلم كارل مفيد في الواقع لبايرن ميونخ على المدى المتوسط. المنطق سليم: لكي يهتم ريال مدريد بالتوقيع مع كارل، يجب عليه أولاً أن يصبح نجماً بارزاً في ميونخ.
وتابع ماتيوس: "أعتقد أن كل شيء على ما يرام. هذا يظهر أن كارل طموح ويؤمن بنفسه. هو يعلم أنه يجب أن يقدم أداءً استثنائياً في بايرن ميونخ ليكون حتى على القائمة في ريال مدريد. اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً لم يقل إنه يريد اللعب للريال في العامين المقبلين. إنه حلمه. الأحلام يمكن أن تتحقق، لكن عليك العمل من أجلها وسيستفيد نادي بايرن أيضاً من ذلك. إذا أصبح كارل جيداً لدرجة أن ريال مدريد يتفاوض معه، يجب عليه أولاً تحقيق أشياء غير عادية في نادٍ آخر".
لعل الجزء الأكثر إقناعاً في دفاع ماتيوس كان كشفاً شخصياً بخصوص مسيرته الخاصة. اعترف الأسطورة الألماني بأنه هو أيضاً وافق على الانضمام إلى "لوس بلانكوس" خلال ذروة عطائه، لكن الخطوة تم منعها من قبل ناديه.
وكشف ماتيوس: "أنا أيضاً، كنت أود اللعب للملكي. أصبحت أفضل لاعب في العالم لعام 1990-1991 وفجأة كان ريال مدريد على الباب. كنت أود الذهاب، لكن كان لا يزال لدي عقد سارٍ. ولهذا السبب لم ينجح الانتقال آنذاك. الريال وأنا، كنا متفقين، ومع ذلك، إنتر ميلان لم يرغب في السماح لي بالرحيل مقابل رسوم انتقال عالية".
وأضاف: "كان لدي أحلام أيضاً: كنت أقول دائماً إنني أريد اللعب لنادٍ أكبر، وأريد أن أصبح لاعباً دولياً وأريد أن أكون في كأس العالم. في مرحلة ما، تكبر الأحلام ببساطة. قبل أربع سنوات ربما كان [كارل] سيقول إنه يريد اللعب في الدوري الألماني—على الأرجح في بايرن ميونخ".
- Getty Images Sport
جاذبية نمط الحياة والكرة الذهبية
أخيراً، تطرق ماتيوس إلى العوامل الملموسة التي تجعل الانتقال إلى إسبانيا جذاباً للغاية لنخبة اللاعبين، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتجاوز الأسباب الرياضية البحتة. وسلط الضوء على "جودة الحياة" و"الطقس الأفضل" كعوامل حقيقية، جنباً إلى جنب مع الظهور العالمي الذي تتمتع به عمالقة الدوري الإسباني (لا ليجا).
واختتم ماتيوس: "كارل يرى ببساطة أن شيئاً ما ممكن. الأمر لا يتعلق فقط بالجانب الرياضي. ربما يتعلق الأمر أيضاً بنوعية حياة جديدة ومختلفة وأفضل، وطقس أفضل، ونادٍ أكبر حتى في العالم. وكثيراً ما رأى المرء أن الفائزين بلقب أفضل لاعب في العالم لا يأتون من الدوري الألماني، بل من دوري يحظى بمزيد من الاهتمام في جميع أنحاء العالم".
