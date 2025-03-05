"إصابة هذا اللاعب معقدة!" .. ماتياس يايسله يتحدث عن حالة فرانك كيسييه ويرفض الطموحات العالية في الأهلي!

الأهلي يقدّم مستويات رائعة مؤخرًا..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ قبل مواجهة الخليج المرتقبة، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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مواجهة الأهلي ضد ضيفه الخليج، المقررة يوم الجمعة القادم؛ تأتي ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويحتاج الراقي إلى الفوز، للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري؛ حيث يمتلك 47 نقطة حاليًا في "المركز الخامس"، وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".