الآن فلتراهنوا على فشل ماتياس يايسله دائمًا! .. سعد الشهري خذل نجم الشباب الأسبق و"وضعية البطل" وصلت الأهلي

لم يعد قطارًا عاديًا بل هو "قطار سريع" لن يتوقف بسهولة، ومن محطة لأخرى يقترب أكثر من صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026..

الأهلي أكرم ضيفة الاتفاق اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء في جدة، زائرًا شباكه برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

الرباعية سجلها المهاجم الإنجليزي إيفان توني "ثلاثية – منها ضربتي جزاء"، بجانب صناعته للهدف الثالث لزميله فالنتين أتانجانا، في الدقائق 17، 27، 64 و84 من عمر المباراة.

بفضل هذا الانتصار، ارتفع رصيد كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله للنقطة 43 في وصافة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متأخرة بفارق نقطتين فقط عن الهلال "المتصدر"، فيما تتفوق بثلاث نقاط على النصر؛ صاحب المركز الثالث. أما الاتفاق فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والاتفاق، دعونا نستطرد في السطور التالية..