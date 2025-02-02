يايسله يشيد بتألق رياض محرز .. ويوجه نصيحة إلى "لاعب الأهلي" بعد تلقيه عروضًا للرحيل!

"مواجهة السد ستكون من أقوى مباريات الموسم"..

أشاد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بتألق الجزائري رياض محرز، جناح الفريق، في الفترة الأخيرة، كما تحدث عن مواجهة السد القطري في دوري النخبة الآسيوية.

ووجه يايسله عددًا من الرسائل، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السد والأهلي، المقررة الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الأهلي وصافة جدول مجموعة الغرب، في دوري النخبة، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يحتل السد المركز الرابع، برصيد 12 نقطة.