يايسله يكشف رد فعل روبرتو فيرمينو بعد "إسقاط اسمه محليًا" .. ويؤكد: نجوم الأهلي لا يحتاجون كلماتي قبل كلاسيكو النصر!

كلاسيكو ناري مرتقب بين الأهلي والنصر..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بعد الفوز على الفتح، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي فاز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 38، في المركز "الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الفتح عند النقطة العاشرة، في المركز الثامن عشر "الأخير".