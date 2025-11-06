Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
"شخص لديه انترنت على هاتفه" .. تعليق قوي من تركي العجمة على إمكانية إقالة يايسله ويكشف المتسبب!

البعض طالب بإقالة يايسله من تدريب الأهلي

علق الإعلامي تركي العجمة، على الأنباء التي تتردد خلال الفترة الحالية، حول إمكانية إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، حال خسارته لمباراة ديربي جدة ضد الاتحاد.

وانتشرت بعض الأخبار، عن أن إدارة الأهلي قد تتخذ قرارًا بإقالة يايسله، حال خسارته مباراة ديربي جدة المقرر لها مساء السبت المقبل.

    "يايسله سيقول هذا الكلام إذا رحل"

    وعبر برنامجه "كورة روتانا" حذر تركي العجمة من إقالة يايسله، حالة خسارته في ديربي جدة، مؤكدًا على أن المدرب الألماني يسير بشكل جيد مع الراقي.

    وأوضح: "الأهلي حصل على لقب كأس السوبر، على الرغم من أنه شارك لإنقاذ الموقف، ويسير بشكل جيد في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا بدوري أبطال آسيا للنخبة، ومر 7 جولات فقط في دوري روشن السعودي ويتبقى 26 جولة".

    وأضاف: "وإذا قرر الأهلي رحيل يايسله بعد مباراة الاتحاد، سيخرج ويقول إنه حصل على كأس السوبر ويسير بخطى ثابتة في كل البطولات".

  • من سيكون المتسبب في رحيل يايسله؟

    تركي العجمة أشار إلى الشخص الذي قد يتسبب في رحيل ماتياس، حيث قال: "رحيل يايسله سيكون بسبب شخص لديه بعض الإنترنت على هاتفه، ويريد أن يرحل يايسله، ولكن نريد أن نتعامل مع الأمر ببعض من منطق فقط، وقد يخسر مباراة الاتحاد، ولكنها في الآخر مباراة بثلاث نقاط".

    وأنهى الإعلامي تصريحاته قائلًا: النصر مثلا تعادل مباراة خسر مباراة أمام الأهلي في كأس السوبر، وخسر مباراة واحدة ضد الاتحاد في كأس الملك، ولكن إذا نظرت ستجد موسم الأهلي أفضل من النصر، لأنه يُشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة ويحقق نتائج طيبة".

  • ماذا قدم يايسله مع الأهلي؟

    منذ أن تولى الألماني ماتياس يايسله قيادة الدفة الفنية للنادي الأهلي في صيف عام 2023، شهد الفريق تحولًا جذريًا في مسيرته الكروية، ليعود سريعًا إلى مكانه الطبيعي بين كبار الكرة السعودية بعد صعوده من دوري "يلو" إلى دوري روشن السعودي.

    فقد جاء يايسله بخبرة أوروبية ورؤية تكتيكية حديثة، جعلت من الأهلي فريقًا منظمًا هجوميًا ودفاعيًا في آنٍ واحد، يعتمد على الاستحواذ السلس، والضغط العالي، والانضباط التكتيكي الصارم الذي أصبح سمة مميزة لأداء "الراقي" خلال الموسمين الأخيرين.

    وخلال فترة قيادته، خاض المدرب الألماني 101 مباراة رسمية مع الأهلي في مختلف البطولات، خرج منها بحصيلة مميزة بلغت 63 انتصارًا و18 تعادلًا، مقابل 20 خسارة فقط، بينما سجّل لاعبوه 219 هدفًا واستقبلت شباكهم 111 هدفًا، بحسب إحصاءات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

    اللحظة الأبرز في مسيرته مع الأهلي كانت بلا شك في الموسم الماضي، عندما قاد الفريق إلى التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزٍ مستحق على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي بنتيجة 2-0، ليمنح النادي الأخضر لقبًا قاريًا طال انتظاره.

    ولم يتوقف نجاح يايسله عند هذا الحد؛ فقبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي، أضاف المدرب الألماني لقب كأس السوبر السعودي إلى سجل إنجازاته، بعد أن تفوق على النصر في مباراة درامية حُسمت بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي، ليواصل المدرب مسيرته المميزة مع الفريق ويثبت أنه أحد أنجح المدربين الأجانب في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

  • موسم الأهلي 2025-26

    قدّم فريق الأهلي انطلاقة قوية في موسم 2025-2026، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على البطولات الكبرى، ويترجم العمل الفني المميز الذي يقوده المدرب الألماني ماتياس يايسله منذ توليه المهمة.

    لكن مسيرة الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين لم تخلُ من التذبذب، إذ لم ينجح الأهلي في الحفاظ على ثبات مستواه خلال الجولات السبع الأولى، مكتفيًا بثلاثة انتصارات مقابل أربعة تعادلات، ليحتل مركزًا متوسطًا في جدول الترتيب، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بعودة الفريق إلى المنافسة على الصدارة.

    قاريًا، أظهر الأهلي وجهًا مختلفًا في بطولة دوري أبطال آسيا – النخبة، حيث افتتح مشواره بفوز مثير على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة (4-2) بعد أن كان متأخرًا بهدفين، ثم تعادل في الجولة الثانية (2-2) أمام الدحيل القطري، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على الغرافة (4-0) والسد (2-1)، ليضع نفسه بقوة ضمن فرق القمة المرشحة للعبور إلى الأدوار المتقدمة.

    أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد واصل الفريق عروضه المتميزة وتمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليبقي على آماله في المنافسة على اللقب المحلي الأغلى.

    في المقابل، تلقى الأهلي خيبة أمل في البطولة الدولية "كأس القارات الثلاث – الإنتركونتيننتال"، بعد خسارته في النهائي أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ليكتفي بالمركز الثاني رغم الأداء المشرف الذي قدمه طوال مشواره في البطولة.

