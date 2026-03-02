Goal.com
مباشر
Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

ضربة قوية.. إصابة نجم الأهلي وحقيقة تورط ماتياس يايسله في الأزمة!

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية للغاية؛ وذلك قبل مراحل الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء محليًا أو قاريًا.

الأهلي الذي توّج بلقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ يُنافس بقوة على لقب دوري روشن حاليًا، إلى جانب التأهُل لثمن نهائي النخبة الآسيوية والمربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إصابة نجم الأهلي.. وفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد إصابة النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ديميرال سيخضع لفحوصات طبية دقيقة؛ لتحديد مدة غيابه، ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المُناسب.

    • إعلان
  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    براءة ماتياس يايسله من التورط في "انتكاسة" ميريح ديميرال

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي وليد سعيد رد على الأنباء المتداولة حاليًا، بشأن إشراك المدير الفني الألماني للنادي الأهلي ماتياس يايسله، لمدافعه التركي ميريح ديميرال ضد فريق الرياض؛ وهو غير جاهز طبيًا 100%، الأمر الذي أدى إلى تجدد إصابته.

    وشارك ديميرال لمدة 62 دقيقة، في فوز الأهلي (1-0) على الرياض، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد العودة من الإصابة التي غيبته عن الراقي، لعدة أسابيع.

    ونفى سعيد أن تكون إصابة ديميرال الجديدة، هي نفسها تلك التي غيبته عن الملاعب في الفترة الماضية؛ ليُبرئ يايسله من كل الاتهامات التي وُجِهت إليه، بعد معاناة المدافع التركي الأخيرة.

  • طبيعة إصابة ميريح ديميرال الجديدة مع الأهلي

    واستكمالًا لخبره.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن أن إصابة ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والتي جاءت قبل ديربي جدة الكبير ضد نادي الاتحاد؛ على مستوى عضلة الفخذ.

    ويستعد الأهلي لديربي ناري ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وأشار سعيد إلى أن هذه الإصابة؛ جاءت خلال مشاركة ديميرال في تدريبات الفريق الأهلاوي، مساء أمس.

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0