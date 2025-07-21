ماتياس يايسله يرفض مشاركة الأهلي في كأس السوبر بدلًا من الهلال .. لهذه الأسباب!

يايسله رفض والإدارة الأهلاوية استجابت..

حدد مسؤولو النادي الأهلي موقفهم، من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي؛ بدلًا من عملاق الرياض الهلال، الذي قدم اعتذاره بشكلٍ رسمي.

"اعتذار" الهلال عن هذه البطولة التي تستضيفها هونج كونج على أراضيها؛ يأتي بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025"، خلال صيف العام الحالي.

وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 -؛ بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.