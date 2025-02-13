ماتياس يايسله يعود لانتقاد نجوم الأهلي .. ويشعل الجدل: "شعرت بالشك ضد النصر بسبب التحكيم"!

الأهلي خسر 3 نقاط مهمة..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بعد الخسارة أمام النصر، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الأهلي سقط على أرضه ووسط جمهوره (2-3) ضد النصر، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 44، في المركز "الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الأهلي عند النقطة 38، في المركز "الخامس".