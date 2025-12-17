AFP
ماتانتونو وثلاثي الأكاديمية.. كابوس "التشكيل غير القانوني" يحاصر تشابي ألونسو في مواجهة كأس الملك!
ريال مدريد يبدأ رحلة كأس الملك
يستعد ريال مدريد لمواجهة تالافيرا (الناشط في دوري الدرجة الثالثة)، في افتتاحية مواجهات الفريق بدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
وتأتي المباراة في فترة صعبة للفريق الملكي، وسط جدول مزدحم للغاية ونتائج سلبية، ما يضع مستقبل المدرب تشابي ألونسو على المحك، لذا يتعين على المدير الفني الإسباني إراحة نجوم الفريق، وكذلك تحقيق انتصار ومواصلة المشوار في المنافسة على اللقب.
من يشارك في تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا؟
يخوض ريال مدريد مباراته أمام تالافيرا بحسابات دقيقة تتجاوز الجانب الفني، لتجنب كارثة "التشكيل غير القانوني". تفرض لوائح الاتحاد حداً أقصى لتواجد أربعة لاعبين من الفريق الرديف داخل الملعب في آن واحد، وبما أن فرانكو ماتانتونو (صاحب القميص 30) يُحتسب ضمن هذه الفئة، يتعين على الجهاز الفني الحذر الشديد.
تأتي هذه المعضلة وسط غيابات مؤثرة لكل من داني كارباخال وترنت ألكسندر أرنولد للإصابة، مما يجبر الفريق على الدفع بديفيد خيمينيز في الظهير الأيمن. هذه المعادلة تعني أن مشاركة ماتانتونو ستسمح بتواجد ثلاثة ناشئين آخرين فقط بجواره كحد أقصى، لضمان سلامة موقف الفريق القانوني.
معضلة وسط الملعب
تياجو بيتارتش هو الآخر يمتلك حظوظًا كبيرة للمشاركة أساسيا. حالة خط الوسط تجعله مرشحاً بقوة. من ناحية، الغيابات المعروفة بالفعل: إدواردو كامافينجا (انزعاجات في العضلة النعلية اليسرى)، فيدي فالفيردي (حمل زائد)، داني سيبايوس (التهاب معدي معوي).
تشابي ألونسو لديه فقط تشواميني وأردا جولر وجود بيلينجهام. الطريق هو الاعتماد عليهم... أو إشراك تياجو بدلاً من أحدهم.
"جوهرة" ريال مدريد البالغة من العمر 18 عاماً سيعيش اليوم استدعاءه السابع؛ لكنه لم يشارك لأول مرة بعد. المؤشرات تتجه لمشاركته هذه الليلة، سواء من البداية أو قادماً من مقاعد البدلاء.
مع هذا المشهد، تكتسب قضية ماتانتونو أهمية، لأنه هو أيضا مرشح للتشكيل الأساسي. لعب دقيقتين فقط في آخر تسع مباريات. تلك التي عاشها في فيتوريا، أمام ديبورتيفو ألافيس.
عودته تأتي بعد 44 يوماً من الغياب، وهو الوقت الذي مر منذ توقفه بسبب ألم في عظمة العانة وحتى اليوم. كان يعاني منها منذ أشهر؛ وتحديداً منذ 22 يونيو. لكن ذلك أصبح من الماضي. الآن، ينقصه فقط استعادة إيقاع المنافسة. وهذه المباراة فرصة لذلك.
إذا لعب ديفيد خيمينيز، وتياجو بيتارتش، وماتانتونو... فهم ثلاثة لاعبين من الأكاديمية في نفس الوقت. والحد الأقصى هو أربعة. سيتبقى على مقاعد البدلاء خوان مارتينيز وفالديبيناس وسيستيرو. ثلاث جواهر قد تحصل على دقائق، ولكن بشكل محسوب، مع الحرص دائماً على عدم تجاوز حد الأربعة لاعبين من الأكاديمية في وقت واحد.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
بانتصاره الأخير في "الليجا" على ديبورتيفوا ألافيس (2-1)، تجاوز قليلًا ريال مدريد المرحلة العصيبة التي مر بها في الفترة الأخيرة حيث تلقى على يد مانشستر سيتي هزيمة قاسية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
وبسبب هذه الخسارة تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة.
وكانت هذه هي الهزيمة الثانية للملكي على التوالي، إذ خسر قبلها من سيلتا فيجو بنتيجة (0-2) في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.
ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض مواجهتان محليتان قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.
