ليون وبريست | إندريك "يفضح" خطايا تشابي ألونسو ويشعل الحرائق في مدريد!

في ظهوره الثاني بقميص "الأسود"، ورغم غيابه عن التسجيل، قدم صاحب الـ 19 عاماً أداءً قد يكون فنياً "أرقى" وأكثر نضجاً مما قدمه في ظهوره الأول.

النجم البرازيلي الشاب لم يكتفِ بدور المهاجم الكلاسيكي المنتظر للكرة داخل الصندوق، بل نصب نفسه "مهندساً" لهجمات ليون، مؤكداً أن قرار الرحيل عن دكة بدلاء ريال مدريد كان طوق النجاة لموهبة كادت أن تُدفن.

إندريك لم يسجل في فوز ليون (2-1) على بريست، لكنه كان "الكل في الكل" هجومياً. اللقطة الأبرز تجسدت في الدقيقة (45+2)، حين تقمص دور صانع الألعاب مانحاً تمريرة حاسمة لزميله ومواطنه أبنر فينيسيوس، ليوقعا سوياً على هدف "بصبغة برازيلية خالصة".

لكن دوره لم يقتصر على ذلك، بل صنع فرصتين محققتين للتسجيل، وهو رقم يعكس تحوله لمحطة توزيع لعب خطيرة وليس مجرد مُنهي للهجمات.