استبعاد ميسي ومحمد صلاح وإنجاز تاريخي للامين يامال .. باريس سان جيرمان يسيطر على تشكيل "فيفبرو" 2025

وبطبيعة الحال.. سيطر فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم على "التشكيل الأفضل" لعام 2025 - كما ذكرنا سابقًا -؛ حيث تواجد خمسة من نجومه، بما فيهم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما المنتقل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صيف 2025.

دوناروما تم اختياره بناء على مستواه مع الفريق الباريسي، في الموسم الماضي 2024-2025؛ وليس عن العام الرياضي الحالي بالطبع.

وكان من الممكن أن يكون عدد نجوم نادي باريس سان جيرمان أكبر؛ حيث تم ترشيح كل من المدافع البرازيلي ماركينيوس ومتوسط الميدان البرتغالي جواو نيفيش، لكن لم ينجح أي منهما في دخول "التشكيل الأفضل".

أيضًا.. كان استبعاد الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نادي باريس سان جيرمان، من قائمة المرشحين أساسًا لدخول "الشكيل الأفضل" لعام 2025؛ بمثابة المفاجأة الكبيرة جدًا.

ومن ناحيتهما.. جاء عملاقا إسبانيا برشلونة وريال مدريد في المرتبة الثانية، من حيث السيطرة على "التشكيل الأفضل"؛ بواقع لاعبين لكل منهما.

وأصبح الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أصغر لاعب يتم ترشيحه في "تشكيل الأفضل"، وذلك عن عمر 18 سنة فقط؛ بينما يعد نجم نادي تشيلسي كول بالمر، واحدًا من ستة لاعبين جدد.

وقال بالمر؛ عن ذلك: "من الواضح أن الانضمام إلى فريق (فيفبرو)، شرف كبير.. أن يتم التصويت عليك من قِبل اللاعبين الآخرين؛ هو شعور رائع".

وأضاف نجم تشيلسي: "اللاعبون يعرفون ما يتطلبه الأمر للعب على مستوى عالٍ؛ لذا.. فإن الحصول على تصويتهم، هو أفضل شعور".