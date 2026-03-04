صافرة أخرستها الصواريخ: صراع "ميسي-يامال" في مهب الريح.. وعشرات البطولات مهددة بسبب الحرب الإيرانية

لم تعد ملاعب الشرق الأوسط مسرحًا للتنافس الرياضي؛ بل تحوّلت في مارس 2026 إلى ساحات انتظار، تحت سماء تمزقها أصوات المقاتلات.
وبينما كان العالم يستعد لصافرة انطلاق "فيناليسيما"، في الدوحة القطرية، ويتأهب لهدير محركات "فورمولا 1"، في المنامة البحرينية وجدة السعودية؛ جاء التصعيد العسكري "الأمريكي - الإيراني"، ليعيد صياغة الأجندة الدولية بالحديد والنار.
وقامت إسرائيل بمساعدة من الولايات المتحدة، بتوجيه ضربات عسكرية داخل إيران؛ لترد الأخيرة باستهداف قواعد ومقرات أمريكية، في عديد الدول الخليج.
وأسفر ذلك عن تأجيل عديد المباريات، وإيقاف بعض المسابقات لأجل غير مسمى، مع غموض بشأن بطولات أخرى؛ وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..