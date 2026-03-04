صافرة أخرستها الصواريخ: صراع "ميسي-يامال" في مهب الريح.. وعشرات البطولات مهددة بسبب الحرب الإيرانية

العالم أجمع كان ينتظر يوم 27 مارس الجاري؛ لمشاهدة القمة النارية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، على كأس "فيناليسيما".

كأس "فيناليسيما" يجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا؛ حيث كان من المقرر أن تستضيف الدوحة القطرية، النسخة الحالية بين الأرجنتين وإسبانيا.

وما زاد من جاذبية هذه القمة؛ هي أننا كُنا سنشاهد مواجهة خاصة بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وخليفته لامين يامال، جناح منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

ومنذ ظهوره مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ والعالم يشبه يامال بميسي، ويقارن بينهما في كل شيء.

إلا أننا الآن وبعد التصعيد العسكري "الأمريكي - الإيراني"، في منطقة الشرق الأوسط؛ سنكون أمام احتمالين:

* أولًا: إلغاء المباراة بشكلٍ نهائي؛ خاصة مع ضغط الروزنامة.

* ثانيًا: إقامتها في دولة أخرى؛ حيث قيل إنها قد تُلعب في مدريد الإسبانية أو المغرب.

كذلك.. باتت إقامة ودية مصر وإسبانيا في قطر، يوم 30 مارس 2026؛ مستحيلة في ظل التوترات الحالية، بمنطقة الشرق الأوسط.