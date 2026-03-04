Goal.com
أحمد فرهود

صافرة أخرستها الصواريخ: صراع "ميسي-يامال" في مهب الريح.. وعشرات البطولات مهددة بسبب الحرب الإيرانية

شلل رياضي في منطقة الشرق الأوسط..

لم تعد ملاعب الشرق الأوسط مسرحًا للتنافس الرياضي؛ بل تحوّلت في مارس 2026 إلى ساحات انتظار، تحت سماء تمزقها أصوات المقاتلات.

وبينما كان العالم يستعد لصافرة انطلاق "فيناليسيما"، في الدوحة القطرية، ويتأهب لهدير محركات "فورمولا 1"، في المنامة البحرينية وجدة السعودية؛ جاء التصعيد العسكري "الأمريكي - الإيراني"، ليعيد صياغة الأجندة الدولية بالحديد والنار.

وقامت إسرائيل بمساعدة من الولايات المتحدة، بتوجيه ضربات عسكرية داخل إيران؛ لترد الأخيرة باستهداف قواعد ومقرات أمريكية، في عديد الدول الخليج.

وأسفر ذلك عن تأجيل عديد المباريات، وإيقاف بعض المسابقات لأجل غير مسمى، مع غموض بشأن بطولات أخرى؛ وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

  • FC Seoul v Sanfrecce Hiroshima - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport

    تأجيل مباريات وتعليق مسابقات بشكلٍ رسمي

    كما ذكرنا.. تم الإعلان بشكلٍ رسمي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تأجيل العديد من المباريات والمسابقات، في دول الخليج والشرق الأوسط؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي منطقة الغرب لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * ثانيًا: تأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    * ثالثًا: تعليق كافة مباريات المسابقات المحلية في قطر؛ إلى أجل غير مسمى.

    * رابعًا: إيقاف النشاط الرياضي في دول الكويت، البحرين ولبنان.

    * خامسًا: تعليق جميع المسابقات الرياضية في إيران؛ مع السماح للنجوم الأجانب بالمغادرة.

    وتأتي هذه القرارات في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين، وجميع أفراد المنظومة الرياضية؛ وذلك في ظل التوتر في الشرق الأوسط، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

  • Lionel Messi Lamine YamalGetty/GOAL

    كأس فيناليسما.. حلم "ميسي - يامال" مهدد بالإلغاء

    العالم أجمع كان ينتظر يوم 27 مارس الجاري؛ لمشاهدة القمة النارية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، على كأس "فيناليسيما".

    كأس "فيناليسيما" يجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا؛ حيث كان من المقرر أن تستضيف الدوحة القطرية، النسخة الحالية بين الأرجنتين وإسبانيا.

    وما زاد من جاذبية هذه القمة؛ هي أننا كُنا سنشاهد مواجهة خاصة بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وخليفته لامين يامال، جناح منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

    ومنذ ظهوره مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ والعالم يشبه يامال بميسي، ويقارن بينهما في كل شيء.

    إلا أننا الآن وبعد التصعيد العسكري "الأمريكي - الإيراني"، في منطقة الشرق الأوسط؛ سنكون أمام احتمالين:

    * أولًا: إلغاء المباراة بشكلٍ نهائي؛ خاصة مع ضغط الروزنامة.

    * ثانيًا: إقامتها في دولة أخرى؛ حيث قيل إنها قد تُلعب في مدريد الإسبانية أو المغرب.

    كذلك.. باتت إقامة ودية مصر وإسبانيا في قطر، يوم 30 مارس 2026؛ مستحيلة في ظل التوترات الحالية، بمنطقة الشرق الأوسط.

  • 2026 Brisbane International: Day 7Getty Images Sport

    نجوم التنس في ورطة بسبب بطولة دبي للرجال

    يوم 28 فبراير.. توّج النجم الروسي دانييل ميدفيديف، بلقب دبي للتنس 2026؛ وذلك بعد انسحاب منافسه الهولندي تالون جريكسبور، بسبب الإصابة.

    المثير في الأمر أن نهائي دبي للتنس؛ كان من المقرر أن يقام في اليوم الأول للتصعيد العسكري، بمنطقة الشرق الأوسط.

    لذلك.. أنقذت إصابة جريكسبور الموقف؛ حيث أنه إذا كان سليمًا ومستعد لخوض المباراة، كانت دبي ستكون في موقف حرج للغاية.

    لكن رغم ذلك، ظلت هُناك أزمة من نوع آخر؛ وهي عدم قدرة بعض لاعبي التنس العالميين، مغادرة دبي.

    مثلًا.. ميدفيديف ومواطنه أندريه روبليف، وجدا نفسيهما عالقين في دبي، بسبب الصراع العسكري في الشرق الأوسط؛ ما هدد مشاركتهما في بطولة إنديان ويلز للماسترز.

    وبعد أيام من هذه الأزمة، كشفت صحيفة "ماركا" عن أن ميدفيديف وروبليف سيشاركا في إنديان ويلز؛ وذلك بالسفر من دبي إلى عُمان، ثم إلى تركيا أو أرمينيا ومنها للولايات المتحدة الأمريكية.

  • Formula 1 Testing in Bahrain - Day 3Getty Images Sport

    فورمولا 1.. جولات البحرين والسعودية في مهب الريح

    ومن التنس؛ سننتقل للحديث عن رياضات السرعة حيث "فورمولا 1"، والذي يواجه خطر إلغاء بعض جولاته.

    الموسم الافتتاحي لسباقات "فورمولا 1" في أستراليا، لم يتم إلغاؤه؛ إلا أنه واجه أزمة من نوع خاص، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اضطرار أكثر من 1000 موظف وسائق "فورمولا 1"، تغيير مسارات سفرهم بالكامل؛ والتي كانت مقررة من مطارات دبي والدوحة وأبوظبي.

    * ثانيًا: السفر إلى سنغافورة وهونج كونج؛ من أجل الإقلاع منها إلى ملبورن الأسترالية.

    وحاليًا.. يتم متابعة الموقف عن كثب؛ قبل اتخاذ قرار بإلغاء جولتي البحرين "12 أبريل" والسعودية "19 أبريل"، من عدمها.

    واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، مع إغلاق المطارات؛ سيجعل الاتحاد الدولي للسيارات، يقرر إلغاء جولتي البحرين والسعودية بالتأكيد.

  • SailGP Sydney: Day 2Getty Images Sport

    الألعاب المائية.. البحار تتحوّل إلى ساحات عسكرية

    الآن.. يجب أن نتحدث عن الألعاب المائية؛ حيث أدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط إلى غموض بشأن أجندة الكثير من البطولات والتجمعات؛ وذلك على النحو التالي:

    * جولات السباحة العالمية

    توقفت المشاورات بشأن استضافة جولات كأس العالم للسباحة، أو اللقاءات الدولية؛ التي كان من المقرر إقامتها في مجمعات حمد وميادين دبي المائية.

    * جولات الغطس العالمي

    تأثرت جولات الغطس العالمي، التي تعتمد على المنصات الطبيعية والمجمعات المفتوحة؛ وذلك خشية من التعرض لشظايا الصواريخ، التي تم رصدها فوق مناطق حيوية في الدوحة القطرية والمنامة البحرينية.

    * الزوارق السريعة والدرجات

    تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالزوارق السريعة والدرجات، إلى جانب توقف سباقات "فورمولا 1" للمحركات المائية؛ بسبب تحول مياه الخليج ومضيق هرمز، إلى منطقة عمليات عسكرية.

    * الشراع التقليدي والحديث

    توقفت جميع المهرجانات البحرية الكبرى، في دولتي قطر والإمارات؛ مثل سباقات القفال أو المحامل الشراعية؛ نتيجة المخاطر الأمنية العالية، في عرض البحر.

  • Day 4 - Saudi Games 2024Getty Images Sport

    رياضات أخرى.. شلل بسبب صراع الشرق الأوسط

    هُناك مجموعة من الرياضات الأخرى، التي تأثرت بطولاتها بالصراع العسكري في الشرق الأوسط؛ وذلك على النحو التالي:

    * الرياضات القتالية: ارتباك في مواعيد بطولات الجوجيتسو الدولية، والتي كانت مقررة في أبوظبي الإماراتية، أواخر مارس 2026؛ إلى جانب غموض بشأن نزالات الملاكمة العالمية، المقررة ضمن "موسم الرياض".

    * الفروسية: من المعروف أن الخيول العربية، هي الأفضل على الإطلاق، لذلك يتم تصديرها وشحنها من منطقة الخليج والشرق الأوسط، للمشاركة في "جولة الأبطال العالمية"؛ وهو الأمر الذي يواجه عقبات حاليًا بسبب الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

    وبما أن منطقة الشرق الأوسط، أصبحت مركزًا مهمًا لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية مؤخرًا؛ فإن استمر هذا الصراع العسكري لفترة طويلة، سيؤدي إلى شلل تام في هذا القطاع.

