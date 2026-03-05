لا حجة للهروب: ليونيل ميسي يلحق بكريستيانو رونالدو في "البيت الأبيض".. وكرة القدم سلاح دونالد ترامب الأقوى الآن!

قبل أكثر من عام.. كان من المقرر أن يستلم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي، "وسام الحرية" من الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن؛ داخل مقر "البيت الأبيض".

إلا أن ميسي غاب عن حفل التكريم، في شهر يناير من عام 2025؛ حيث تحجج آنذاك بارتباطاته الرياضية والتجارية، التي تمنعه من التواجد في واشنطن.

هُنا.. تعرض الأسطورة الأرجنتينية لبعض الانتقادات، مع محاولات لربط اعتذاره بأمور سياسية؛ على النحو التالي:

* أولًا: تفسير غياب ميسي عن تسلم "وسام الحرية" من بايدن؛ على أنه موقف ضمني أو عدم رغبة، للظهور مع الإدارة الديمقراطية وقتها.

* ثانيًا: رغبة ميسي في عدم استغلال اسمه سياسيًا؛ حيث يريد التركيز على كرة القدم فقط، دون أي شيء آخر.

* ثالثًا: عدم رغبة ميسي في استخدام صوره مع رئيس ما؛ حتى لا يُحسب على تيار ضد آخر.

لكن.. الصحف الأرجنتينية مثل "Olé"، حاولت الدفاع عن ليونيل ميسي؛ وذلك بالتأكيد على أنه يحترم كل المؤسسات الأمريكية، ولكنه رجل يلتزم بجدوله المعد مسبقًا.

وبناء على ذلك؛ اضطر للتضحية بالحصول على "وسام الحرية" في البيت الأبيض، من أجل عدم الإخلال بارتباطاته الرياضية والتجارية.