"ليونيل ميسي فاز بذلك من أجلك!" - نجم ريال مدريد السابق ويسلي شنايدر ينتقد نيكولاس أوتامندي "الطفولي" لسخريته من فينيسيوس جونيور بسبب وشم كأس العالم

اندلعت جدل حول مباراة دوري أبطال أوروبا، حيث أدت سلسلة من الحوادث داخل الملعب وخارجه إلى توقف المباراة مؤقتًا. توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا. وتفاقمت الأوضاع عندما ظهرت مزاعم بأن لاعب وسط بنفيكا الشاب جيانلوكا بريستياني وجه تصريحات عنصرية تجاه النجم البرازيلي، مما أثار غضب اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

لم تنته المواجهة عند هذا الحد، حيث هرع العديد من زملاء فينيسيوس في ريال مدريد إلى جانبه، مما أدى إلى تصعيد التوتر بشكل أكبر. وبحسب ما ورد، شوهد كيليان مبابي وهو يواجه بريستياني مباشرة، متهمًا إياه بالسلوك العنصري. سرعان ما جذبت الحادثة انتباهًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ناقش المشجعون والمحللون الأحداث التي جرت على أرض الملعب وفي المدرجات.

بينما اشتبك اللاعبون وسط توقف المباراة بسبب بروتوكول العنصرية، أظهر أوتامندي وشمه الخاص بكأس العالم وفيناليسما وكوبا أمريكا أمام فينيسيوس، محولاً اللحظة المتوترة إلى موقف كوميدي رائع بالنسبة للاعب ريال مدريد السابق.