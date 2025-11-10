"أتمنى العودة، ليس فقط للحصول على وداع لم يحدث أبدًا" .. ميسي يظهر في كامب نو قبل افتتاحه بأيام معدودة!

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، رسميًا عن تجديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، ليواصل رحلته في الدوري الأمريكي التي انطلقت قبل عامين وسط نجاح جماهيري وإعلامي كبير.

وكان عقد ميسي السابق مع الفريق سينتهي في ديسمبر المقبل، إلا أن قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022 اختار البقاء مع إنتر ميامي، حيث وجد الراحة والاستقرار والتحدي في آن واحد، في مدينة ميامي التي تحولت إلى رمز لمسيرته الجديدة بعد سنوات من التألق في برشلونة وتجربته الأخيرة مع باريس سان جيرمان.

وعلّق خورخي ماس، مالك النادي، قائلاً: "تجديد عقد ميسي حتى عام 2028 هو تكريم لمدينتنا ولجماهيرنا. نحن فخورون بأن يبدأ هذا الفصل الجديد من مسيرته هنا في ميامي، في ملعبنا الجديد ميامي فريدوم بارك".

من جانبه، عبّر ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، عن سعادته بالخطوة، قائلاً: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، وها هو الآن يختار البقاء معنا. هذا التجديد يؤكد التزام ميسي بميامي وبالنادي، ويمنحنا دفعة قوية لمواصلة بناء إرث كروي خالد".

وبحسب تقرير موقع Foot Mercato، سيحصل ميسي بموجب عقده الجديد مع إنتر ميامي على راتب سنوي ثابت يبلغ نحو 11 مليون يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت أداء قد ترفع إجمالي دخله السنوي إلى حوالي 17 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى دخلاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

لكن الجانب المالي لعقد ميسي يتجاوز الراتب فقط، إذ نجح النجم القادم من روزاريو في تحويل وجوده في الدوري الأمريكي إلى مشروع تجاري متكامل، يعزز ارتباطه بعلامات كبرى مثل آبل وأديداس، الشريكتين الاستراتيجيتين في تطوير كرة القدم الأمريكية.

ويستفيد ميسي من اتفاقية حصرية لتقاسم الأرباح مع شركة آبل، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الأمريكي بقيمة 215 مليون يورو، حيث يحصل "البرغوث" على نسبة مباشرة من عائدات الاشتراكات في خدمة البث، ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود الملعب ليصبح عنصرًا اقتصاديًا فاعلًا في منظومة كرة القدم الأمريكية.

كما تشير التقارير إلى أن ميسي يمتلك حصة أقلية في ملكية نادي إنتر ميامي منذ انضمامه عام 2023، ما يمنح بقائه حتى عام 2028 بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا، ويعزز مكانته كشريك في مشروع النادي وليس مجرد لاعب محترف ضمن صفوفه.