أرسل ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى مشجعي برشلونة بعد عودته السرية إلى كامب نو. قطع النجم الأرجنتيني علاقاته الطويلة مع عملاق الدوري الإسباني في عام 2021، لكنه لم يخف رغبته في العودة إلى بيئته المألوفة في مرحلة ما. عاد إلى كتالونيا خلال استراحة من مهامه في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي، مما سمح له بمشاهدة التحسينات التي أجريت على الملعب الشهير. فماذا قال؟
"أتمنى العودة، ليس فقط للحصول على وداع لم يحدث أبدًا" .. ميسي يظهر في كامب نو قبل افتتاحه بأيام معدودة!
الدموع تنهمر: ميسي قطع علاقاته مع برشلونة في عام 2021
انهمر ميسي بالدموع عند توديعه لبرشلونة، بعد أن أصبح من الواضح أن المشاكل المالية ستجعل من المستحيل تمديد عقد الأرجنتيني الأعظم في تاريخ كرة القدم. ومع وصوله إلى مرحلة الانتقال الحر، خاض ميسي تحديًا جديدًا في فرنسا مع باريس سان جيرمان.
حصد المزيد من الألقاب الكبرى هناك، إلى جانب نيمار وكيليان مبابي، لكن عائلة ميسي - بما في ذلك زوجته أنتونيلا وأبناؤهم الثلاثة - واجهت صعوبات في الاستقرار في باريس. ونتيجة لذلك، سعى ميسي لتحقيق الحلم الأمريكي عندما اتصل به ديفيد بيكهام وإنتر ميامي في عام 2023.
ميسي يلمح إلى عودته إلى برشلونة في منصب ما
حطم ميسي الرقم القياسي في عدد مرات فوزه بجائزة الكرة الذهبية، حيث رفع رصيده إلى ثماني جوائز، بعد أن فاز بكأس العالم، ووصل إلى 46 لقبًا كبيرًا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في التاريخ. وقد فاز ببعض هذه الألقاب - كأس الدوري ودرع المشجعين - في الولايات المتحدة.
على الرغم من سعادته في جنوب فلوريدا، إلا أن ميسي شهد تكهنات حول عودته إلى كامب نو. يبدو من غير المرجح أن يسلك هذا الطريق كلاعب، بعد أن وقع عقدًا جديدًا في ميامي، ولكن قد يتاح له منصب مدير أو سفير في المستقبل. في الوقت الحالي، يستمتع بالتجول في الملعب الفارغ الذي يخضع لعملية تجديد شاملة.
نشر ميسي على إنستجرام بعد أن دخل الملعب الذي أضاءه ذات يوم: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده من كل قلبي. مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة أنني أسعد شخص في العالم. آمل أن أعود يومًا ما، وليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أتمكن من ذلك أبدًا..."
ودية أم استعراضية: هل سيلعب ميسي في كامب نو مرة أخرى؟
تعهد نادي إنتر ميامي ببذل قصارى جهده لتوفير فرصة لميسي لتوديع كتالونيا. وقال رئيس النادي خورخي ماس: "لم يكن رحيل ميسي عن برشلونة على هواه، فلم يتمكن من توديع النادي الذي استقبله وهو طفل، وأعتقد أن الظروف لم تكن كما أراد ليونيل. لقد وعدته بأنني سأبذل قصارى جهدي في السنوات القادمة لمنحه الفرصة لتوديع جماهيره في برشلونة. سيذهب إنتر ميامي أو سنقوم بتنظيم مباراة من نوع ما".
بينما يمكن تنظيم مباراة ودية، استكشف برشلونة خيار إعادة الابن الضال للمشاركة في مباراة استعراضية بمناسبة إعادة افتتاح كامب نو. شكلت مشاكل الجدولة عقبة في مرحلة ما، لكن الملعب لا يزال غير جاهز لاستقبال المشجعين مرة أخرى. لذلك، قد يصل ميسي إلى نهاية موسم 2025 في الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل أن يعود إلى أوروبا مرة أخرى.
ميسي يُجدد عقده مع إنتر ميامي
أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، رسميًا عن تجديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، ليواصل رحلته في الدوري الأمريكي التي انطلقت قبل عامين وسط نجاح جماهيري وإعلامي كبير.
وكان عقد ميسي السابق مع الفريق سينتهي في ديسمبر المقبل، إلا أن قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022 اختار البقاء مع إنتر ميامي، حيث وجد الراحة والاستقرار والتحدي في آن واحد، في مدينة ميامي التي تحولت إلى رمز لمسيرته الجديدة بعد سنوات من التألق في برشلونة وتجربته الأخيرة مع باريس سان جيرمان.
وعلّق خورخي ماس، مالك النادي، قائلاً: "تجديد عقد ميسي حتى عام 2028 هو تكريم لمدينتنا ولجماهيرنا. نحن فخورون بأن يبدأ هذا الفصل الجديد من مسيرته هنا في ميامي، في ملعبنا الجديد ميامي فريدوم بارك".
من جانبه، عبّر ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، عن سعادته بالخطوة، قائلاً: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، وها هو الآن يختار البقاء معنا. هذا التجديد يؤكد التزام ميسي بميامي وبالنادي، ويمنحنا دفعة قوية لمواصلة بناء إرث كروي خالد".
وبحسب تقرير موقع Foot Mercato، سيحصل ميسي بموجب عقده الجديد مع إنتر ميامي على راتب سنوي ثابت يبلغ نحو 11 مليون يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت أداء قد ترفع إجمالي دخله السنوي إلى حوالي 17 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى دخلاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).
لكن الجانب المالي لعقد ميسي يتجاوز الراتب فقط، إذ نجح النجم القادم من روزاريو في تحويل وجوده في الدوري الأمريكي إلى مشروع تجاري متكامل، يعزز ارتباطه بعلامات كبرى مثل آبل وأديداس، الشريكتين الاستراتيجيتين في تطوير كرة القدم الأمريكية.
ويستفيد ميسي من اتفاقية حصرية لتقاسم الأرباح مع شركة آبل، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الأمريكي بقيمة 215 مليون يورو، حيث يحصل "البرغوث" على نسبة مباشرة من عائدات الاشتراكات في خدمة البث، ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود الملعب ليصبح عنصرًا اقتصاديًا فاعلًا في منظومة كرة القدم الأمريكية.
كما تشير التقارير إلى أن ميسي يمتلك حصة أقلية في ملكية نادي إنتر ميامي منذ انضمامه عام 2023، ما يمنح بقائه حتى عام 2028 بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا، ويعزز مكانته كشريك في مشروع النادي وليس مجرد لاعب محترف ضمن صفوفه.