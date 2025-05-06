"فعلت في نفسك ما لم يقم به ميسي وقد يسخرون منك الآن!" .. الحظ وخطة إنزاجي يورطان لامين يامال في قمة برشلونة وإنتر

ثقة يامال تسقط أمام عناد إنتر..

لامين يامال.. هذا "الجوهرة" الذي فرض نفسه على عالم كرة القدم بقوة، منذ التتويج بلقب كأس أمم أوروبا صيف 2024، مع منتخب إسبانيا؛ ها هو يتذوق طعم الحسرة لأول مرة، في الموسم الرياضي الحالي.

هذه الحسرة؛ جاءت عقب خسارة برشلونة (3-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ بعد أن انتهى "الذهاب" في إسبانيا، بالتعادل الإيجابي (3-3).

وبهذه النتيجة.. ودع العملاق الإسباني حلم التتويج باللقب الأوروبي، الغائب منذ 10 سنوات كاملة؛ بينما تأهل النادي الإيطالي الكبير إلى المباراة النهائية، في انتظار الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال.

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وأنهى إنتر الشوط الأول، متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء على برشلونة؛ سجلهما كل من لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو، في الدقيقتين 21 و45 - على التوالي -.

ورد برشلونة بقوة في الشوط الثاني، عندما سجل ثلاثة أهداف متتالية؛ بواسطة إيريك جارسيا وداني أولمو ورافينيا دياز، في الدقائق 54 و60 و87.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن برشلونة حسم التأهل؛ جاء نجم إنتر فرانشيسكو أتشيربي، ليخطف التعادل (3-3) في الوقت بدل الضائع، لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وحسم إنتر كل شيء بعد التمديد؛ وذلك عندما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 99، أو التاسعة من الشوط الإضافي الأول، عن طريق دافيد فراتيسي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور لامين يامال في قمة إنتر وبرشلونة النارية..