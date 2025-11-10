زيارة كامب نو السرية: ليونيل ميسي يجهز لـ"فضح لابورتا" بخطة إعلامية مدروسة .. ولكنه قد يتنازل عن كبريائه في النهاية!

GOAL ONLY Messi vs Laporta gfxGoal AR
عندما يتم ذكر اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لابد أن يقترن فورًا بالعملاق الإسباني برشلونة؛ فهذا الثنائي شكلا واحدة من أعظم الحقب التاريخية، في عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. ميسي صنع تاريخًا خالدًا مع برشلونة؛ قبل أن يضطر للرحيل صيف عام 2021، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي.

هذه الظروف الاقتصادية دفعت جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الحالي، لعدم تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية؛ رغم كل الوعود التي قدّمها إليه، في البداية.

هُنا.. ساءت علاقة ميسي مع لابورتا؛ وسط محاولات متكررة من رئيس برشلونة لتلطيف الأجواء، بتعهده بتكريم اللاعب على أرضية ميدان "سبوتيفاي كامب نو" - حال فوزه في الانتخابات القادمة -.

ووسط هذه المحاولات من لابورتا، فاجأ ميسي العالم أجمع بزيارته "سبوتيفاي كامب نو"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع اقتراب عودة الفريق الأول لكرة القدم، لخوض المباريات عليه مجددًا.

ويخضع الملعب لعملية تطوير شاملة منذ صيف 2023؛ حيث من المتوقع أن يعود إليه برشلونة مجددًا أواخر نوفمبر الجاري، وبسعة محددة من المدرجات - تبدأ بـ27 ألف مشجع ثم 45 ألفًا وهكذا -.

المهم.. الأصوات بدأت تتعالى بشأن سبب زيارة ميسي المفاجئة إلى "سبوتيفاي كامب نو"؛ وهل لها ارتباط بعودة العلاقات مع لابورتا، أم ماذا.

    رسائل ليونيل ميسي من زيارته المفاجئة إلى "سبوتيفاي كامب نو"

    من يتعمق فيما ذكرته صحيفة "سبورت"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ سيجد ربما الإجابة على السؤال - سالف الذكر -، بخصوص زيارة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي المفاجئة إلى "سبوتيفاي كامب نو".

    الصحيفة كشفت في البداية أن ميسي زار "سبوتيفاي كامب نو"، بدون أي علم من مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا؛ قائلة: "الزيارة كانت مبادرة شخصية من الأسطورة الأرجنتينية".

    بعدها مباشرة.. أعلنت صحيفة "سبورت" إجراء مقابلة حصرية مع ميسي؛ ستنشر كاملةٍ يوم الغد الثلاثاء، الموافق 11 نوفمبر 2025.

    وحمست الصحيفة متابعيها بجزءٍ صغير من كلمات اللاعب، في المقابلة التي ستنشر غدًا؛ حيث ذكر أنه لم يكن يتوقع أن يرحل عن نادي برشلونة، بالشكل الذي حدث معه صيف 2021.

    ومن كل ما سبق؛ يُمكن لنا أن نستنج الآتي من زيارة ليونيل ميسي المفاجئة، إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو":

    * أولًا: توجيه رسالة إلى جمهور برشلونة؛ بأن العلاقة بينهما لا يمكن أن يتدخل فيها مجلس الإدارة، أو أي مسؤول في النادي.

    * ثانيًا: حملة ممنهجة ضد لابورتا؛ بداية من زيارته ملعب "سبوتيفاي كامب نو" دون علمه، ومن ثم حديثه مع "سبورت" عن رحيله غير الجيد في عهده.

    * ثالثًا: وسيلة ضغط لاختيار أي مرشح آخر غير لابورتا؛ وذلك في انتخابات برشلونة المقررة صيف 2026.

    خطة إعلامية مدروسة من ليونيل ميسي لـ"الإطاحة" بلابورتا

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ حيث أن تحركات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي - الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي -، خلال الأيام الأخيرة، لا يُمكن أن تكون صدفة أبدًا.

    ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو قاما منذ أيامٍ قليلة، بنشر صور لاحتفال نجلهما الأكبر تياجو بـ"عيد ميلاده الثالث عشر"؛ وذلك عبر حسابتهما بموقع "إنستجرام".

    الحفل جاء بـ"صبغة برشلونية" 100%، من خلال ارتداء تياجو قميص العملاق الإسباني؛ بالإضافة إلى استخدام ألوان البلوجرانا - الخاصة بالنادي -، ووضع خلفية لصورة ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    كان ذلك قبل أن يقوم ميسي نفسه، بزيارته المفاجئة إلى "سبوتيفاي كامب نو"؛ دون علم أي شخص من مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا.

    وبالتالي.. فإن المنطق يقول إن تحركات ميسي الأخيرة، قد يكون لها علاقة وثيقة جدًا؛ باقتراب موعد انتخابات برشلونة، والمقررة في الفترة من مارس إلى يونيو 2026.

    بمعنى.. ميسي بدأ خطة إعلامية مدروسة وممنهجة لـ"فضح لابورتا"؛ وهو ما يظهر فيما فعله مع صحيفة "سبورت" بالذات، من خلال تزامن موعد نشر المقابلة الحصرية التي سيتحدث فيها عن رحيله عن برشلونة، مع زيارته المفاجئة لـ"سبوتيفاي كامب نو" دون علم الإدارة. 

    وبالفعل.. انتشرت أخبار قوية جدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد على محاولة "المعارضة" لجذب ميسي إليها؛ من أجل إسقاط لابورتا في الانتخابات القادمة.

    لذلك.. تدرج الأحداث من خطة المعارضة لجذب ميسي إليها، ثم تحركات الأسطورة الأرجنتينية الأخيرة؛ تجعلنا نشك حقًا بوجود خطة ممنهجة للإطاحة بلابورتا.

    وما يزيد من هذه التكهنات؛ هي أن ميسي ألمح في تعليقه على صور زيارته إلى "سبوتيفاي كامب نو"، أنه يريد تولي منصب ما في برشلونة، بعد نهاية مسيرته الكروية رسميًا.

    ليونيل ميسي قد يتنازل عن "كبريائه" في النهاية

    واستكمالًا لما توقفنا عنده في النقطة الأخيرة؛ سنكمل حديثنا الآن بخصوص خطة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بشأن تولي منصب ما في نادي برشلونة، بعد نهاية مسيرته الكروية.

    أولًا.. علينا أن نذكر بأن ميسي جدد عقده مؤخرًا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ حتى نهاية الموسم الكروي في البلاد، عام 2028.

    بينما على الجانب الآخر.. الرئيس الجديد الذي سينتخبه برشلونة صيف 2026؛ سيستمر في قيادة النادي حتى عام 2031 على الأقل.

    ومن هُنا وفي ظل سوء علاقة ميسي مع جوان لابورتا، الرئيس الحالي لنادي برشلونة؛ فإنه من مصلحة الأسطورة الأرجنتينية أن لا يتم انتخاب الأخير، لولاية جديدة.

    رحيل لابورتا عن برشلونة صيف 2026؛ سيسهل من عودة ميسي إلى النادي مجددًا، في أي منصب يريده، وذلك بعد نهاية مسيرته الكروية في 2028.

    أما انتخاب لابورتا لولاية جديدة، حتى صيف عام 2031؛ فهذا قد يدفع ميسي إلى "حلين" لا ثالث لهما، على النحو التالي:

    * أولًا: تأجيل حلم تولي منصب ما في نادي برشلونة، لما بعد 2031.

    * ثانيًا: التنازل عن كبريائه، والموافقة على الصلح مع لابورتا.

    ويحلم لابورتا بالفعل للصلح مع ميسي؛ بحيث يتم تكريم الأسطورة الأرجنتينية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في عهده، مع استضافة هذا الاستاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 والتتويج به.

    وقد يكون ميسي جزءًا من نادي برشلونة وقتها، إذا تحقق حلم لابورتا؛ وحتى إننا قد نجد نجله تياجو أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم مستقبلًا.

    وصرح تياجو ميسي أنه يحلم باللعب في برشلونة، وأن يزامل جوهرة الفريق الحالية لامين يامال، داخل المستطيل الأخضر.

    المنصب "المثالي" لليونيل ميسي في برشلونة

    أخيرًا دعونا نتساءل، بعد كل الطرح سالف الذكر.. "إذا تولى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي منصبًا في نادي برشلونة فماذا سيكون؟!".

    حسب شخصية ميسي، قد نجد صعوبة في أن يتولى منصب المدير الفني، أو حتى المدير الرياضي لنادي برشلونة.

    والحقيقة أن ميسي قادر على إقناع أي لاعب، بالانضمام إلى برشلونة، بسبب تاريخه الأسطوري مع عالم الساحرة المستديرة؛ ولكن شخصيته قد لا تتناسب مع عمليات التفاوض، التي يجب أن يتمتع بها المدير الرياضي.

    لذلك.. فإن الأوقع هو أن يتولى ميسي؛ منصب المشرف على مدرسة "لاماسيا"، التابعة للعملاق الإسباني.

    وأساسًا.. ليو هو أحد خريجي "لاماسيا"؛ كما أن جميع اللاعبين الصغار الذين يتواجدون في هذه المدرسة، يتمنون أن يسيرون على خطى الأسطورة الأرجنتينية.

    وهُنا لابد أن نتخيل شكل "لاماسيا"، عندما يكون المشرف عليها هو القدوة التي يتمنى جميع اللاعبين السير على خطاه؛ حيث قد نجد الآتي:

    * إقبال هائل من مواهب العالم على الانضمام إلى مدرسة "لاماسيا".

    * إنجاب المزيد من النجوم العالميين الذين تقدّمهم مدرسة "لاماسيا" للعالم.

    وكل ذلك يجعلنا نتشوق لهذه المرحلة؛ التي يكون فيها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي جزءًا من برشلونة، مجددًا.

