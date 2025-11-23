خليط من ميسي وليفاندوفسكي وفالفيردي .. موهبة روسيا تُثير إعجاب برشلونة لتدعيم الهجوم!

وتحدثت الصحيفة عن هدف برشلونة، وهو أليكسي باتراكوف، الذي أتم عامه العشرين في التاسع من يونيو الماضي، ويعيش موسمه الثاني ضمن نخبة الدوري الروسي، ويرتبط اسمه بالأهداف بصورة لافتة.

ويعد باتراكوف اليوم أحد أعمدة لوكوموتيف موسكو بقيادة المدرب ميخائيل جالاكتيوف.

ولد باتراكوف في ضواحي موسكو الشرقية، بمدينة صناعية تُدعى أورخيفو-زوييفو، ويبلغ طوله 1.71 مترًا، وقضى مسيرته الكروية بالكامل داخل نادي لوكوموتيف، الذي تأسس عام 1922 عقب نهاية الحرب العالمية الأولى.

وجاءت انطلاقته بشكل مذهل؛ ففي موسم 2020-2021 تألق مع فريق الشباب، إذ كان أكثر من صنع أهدافًا (12 تمريرة حاسمة في 17 مباراة)، وثاني هدافي الفريق (9 أهداف)، ليحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لم يظهر باتراكوف مع الفريق الأول إلا قبل موسمين، حين بدأ المدرب جالاكتيوف استدعاءه للتدريبات وخوض بعض الوديات.

أما ظهوره الرسمي الأول في الدوري الروسي فجاء في 31 مارس 2024 أمام كراسنودار، وخلال ذلك الموسم شارك في ست مباريات وسجل هدفًا في الدوري وآخر في كأس روسيا.

وجاءت انفجارته الحقيقية في 4 أغسطس 2024 أمام أورينبورج، حين صنع ثلاثة أهداف وسجل رابعًا في فوز فريقه 4-1. وفي الموسم الماضي، ورغم أنه كان يبلغ 19 عامًا فقط، أنهى الدوري كثالث أفضل هداف بـ14 هدفًا، خلف مانويل أوغالدي (كوستاريكا) والبيراني ميرليند داكو (روبن كازان).

وفي الموسم الحالي، يواصل باتراكوف تحطيم الأرقام، حيث يتصدر قائمة الهدافين بـ10 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة، متقدمًا على داكو وعلى ألكسندر جيل (بلطيقا).