"هذا أمر ممكن" .. رئيس جلطة سراي يفتح الباب أمام إمكانية ضم ليونيل ميسي

منذ أيام قليلة، كشف الإعلامي التركي زكي أوزوندوروكان عبر قناته على يوتيوب عن تقديم وكلاء ليونيل ميسي عرضًا رسميًا على نادي جلطة سراي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لمدة أربعة أشهر على سبيل الإعارة.

وأشار أوزوندوروكان إلى أن ميسي ووكلاءه يسعون لاستغلال فترة توقف الدوري الأمريكي، والتي تمتد لأربعة أشهر، من أجل الانتقال إلى نادٍ آخر يضمن له المشاركة في المباريات والحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية.

وفي هذا السياق، يراقب فريق الكشافين في نادي جلطة سراي وضع ميسي عن كثب، لدراسة العرض واتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية انضمامه للفريق التركي خلال تلك الفترة القصيرة.

ومن المتوقع أن تتضح الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة، إما بانتقال ميسي إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، أو بابقائه دون فريق خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.