موعد تكريم ليونيل ميسي ومفاجأة أوروبية لبرشلونة بعد العودة إلى "سبوتيفاي كامب نو"! .. جوان لابورتا يوجه رسالة لمدرب إسبانيا بسبب لامين يامال

ماذا قال جوان لابورتا؟!..

تحدث جوان لابورتا، رئيس العملاق الإسباني برشلونة، عن كثير من الملفات المهمة؛ على هامش عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعبه "سبوتيفاي كامب نو"، اليوم الجمعة.

برشلونة عاد إلى "سبوتيفاي كامب نو"، الذي كان يخضع لعمليات تطوير شاملة؛ وذلك للمرة الأولى منذ صيف عام 2023.

لكن.. عودة العملاق الإسباني إلى ملعبه اليوم، كانت من خلال حصة تدريبية حضرها 22 ألف مشجع؛ وذلك في تجربة لإجراءات السلامة، قبل خوض المباريات عليه مجددًا.

    لابورتا يكشف موعد العودة لـ"كامب نو".. ومفاجأة أوروبية

    وفي هذا السياق.. أعلن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، احتمالية العودة لخوض المباريات على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، يوم 22 نوفمبر من العام الحالي "2025"؛ خلال المواجهة ضد أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني.

    وقال لابورتا في كلمته على هامش تدريب برشلونة المفتوح في "سبوتيفاي كامب نو"، اليوم الجمعة، ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن نعمل حتى نكون مستعدين.. بمجرد أن نحصل على الترخيص الرسمي؛ سنكون قادرين على إقامة أول مباراة رسمية على الملعب".

    وأضاف: "إذا حصلنا على الترخيص قبل فترة التوقف الدولي، أي خلال الأسبوع المقبل؛ فهذا يعني أنه يُمكننا خوض مباراة أتلتيك بيلباو على ملعب (سبوتيفاي كامب نو)".

    وطمأن رئيس برشلونة جهور الفريق الأول لكرة القدم، بإمكانية استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ رغم أن اللوائح تنص على إكمال المسابقة على نفس الاستاد، الذي تم اختياره في البداية.

    وخاض برشلونة مبارياته السابقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، على الملعب الأولمبي "مونتجويك"؛ بسبب عدم جاهزية "سبوتيفاي كامب نو" وقتها.

    وأكد لابورتا أن اللوائح تمنع تغيير الملعب بالفعل أثناء منافسات دوري أبطال أوروبا؛ ولكن هذا البند تم وضعه لتفادي أن يقوم نادٍ بتغيير استاده، بحثًا عن ميزة رياضية ضد خصم معين.

    وتابع جوان لابورتا، في مفاجأة سارة لجماهيره: "حالتنا مختلفة تمامًا؛ فنحن اضطررنا للعب على استاد آخر بسبب تطوير ملعبنا.. الاتحاد الأوروبي معجب للغاية بـ(سبوتيفاي كامب نو) ويعرف ما يمثله لنا؛ لذلك أنا مُتفائل بإكمال دوري الأبطال عليه، رغم أنني لا أريد تأكيد أي شيء".

    وكشف لابورتا أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي، على إكمال برشلونة مبارياته في مسابقة دوري الأبطال بـ"سبوتيفاي كامب نو"؛ فهذا سيتطلب تصريح حضور 45 ألف متفرج، وليس 27 ألفًا فقط مثل الدوري الإسباني.

    الموعد المحتمل لتكريم ليونيل ميسي بـ"كامب نو"

    وعلى جانب آخر.. أعرب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن رغبته الكبيرة في تكريم أسطورة الفريق الأسبق ليونيل ميسي، والذي يلعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي حاليًا؛ وذلك على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    وعن ذلك يقول لابورتا: "تكريم ميسي على هذا الملعب، سيكون شكلًا رائعًا من أشكال العرفان والامتنان؛ لكن ذلك سيكون عندما نصل إلى 100 ألف مشجع، وليس قبل نهاية عام 2026".

    وتمنى لابورتا أن يكون هو رئيسًا لنادي برشلونة في ذلك الوقت، وأن يكون تكريم الأسطورة الأرجنتينية في عهده؛ خاصة أن هُناك انتخابات ستكون بين شهر مارس إلى يونيو من العام القادم.

    رسالة إلى مدرب منتخب إسبانيا بسبب لامين يامال

    ومن ناحية أخرى.. وجّه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رسالة إلى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ بسبب جوهرة الفريق لامين يامال.

    لابورتا شدد على أنه كان يُمني النفس لأن يحصل يامال على راحة، خلال فترة التوقف الدولي القادم، وأن لا يستدعيه دي لا فوينتي إلى المنتخب الإسباني؛ خاصة أنه شبه ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026.

    وأكمل رئيس برشلونة حديثه: "أعلم أن يامال الأفضل في مركزه بالعالم؛ ولكنني أتمنى تخفيف الحمل عليه في مباريات إسبانيا".

    وبخصوص مستوى يامال نفسه؛ قال لابورتا: "إنه في حالة فنية مذهلة.. المباراة التي قدّمها أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا كانت رائعة فعلًا؛ هو نفسه كان غاضبًا لأن الفريق لم يفز، وأنا أُعجبت جدًا بروحه القتالية".

    جوان لابورتا يفضل النهائي الأوروبي على كأس العالم!

    وأخيرًا.. أعلن جوان لابورتا، رئيس العملاق الإسباني برشلونة، رغبته في استضافة ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2029؛ والذي تقدّم النادي بطلب بشأنه بالفعل.

    وأضاف لابورتا عن ذلك: "أفضل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، عن نهائي بطولة كأس العالم 2030". 

    وشدد لابورتا على أن استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 على "سبوتيفاي كامب نو"، والتتويج باللقب وقتها؛ سيكون متعة حقيقية، لا يُمكن مقارنة أي شيء معها.

    وأكد رئيس نادي برشلونة على ثقته في استضافة "سبوتيفاي كامب نو"، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، في المستقبل القريب جدًا.

