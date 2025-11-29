"القصة لم تنتهِ بعد" .. نجم برشلونة والأرجنتين السابق يتوقع عودة ميسي للنادي الكتالوني!

أسطورة مانشستر سيتي يدعم صديقه القديم ليحقق الفوز مع الأليبسيليستي مرة أخرى، بينما يستعد ميسي للمشاركة في كأس العالم السادسة له الصيف المقبل.

عزز الأرجنتيني مكانته كأفضل لاعب في التاريخ بفضل أدائه البطولي في قطر عام 2022، حيث سجل سبعة أهداف، منها هدفان في المباراة النهائية، ليقود الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

غاب أجويرو عن هذا الانتصار، بعد أن اضطر إلى الاعتزال في وقت سابق من ذلك الصيف بسبب اضطراب في ضربات القلب.

شارك أجويرو أفكاره حول فرص الأرجنتين في أمريكا الشمالية الصيف المقبل. متطرقًا إلى دور ميسي في البطولة، قال: "نريد جميعًا أن يلعب ليو إلى الأبد. على الرغم من أننا جميعًا نعلم أن هذا مستحيل. علينا أن نستمتع به بينما يستمر في اللعب، وهو سيعرف متى وأين".

وعن استعدادات منتخب بلاده، أضاف: "أرى أنهم في حالة جيدة جدًا. إنهم يحافظون على أسلوب لعبهم، والطاقم الفني واضح بشأن ما يريدون، وهناك إضافات مهمة جدًا ستساعد في الحفاظ على مستوى الفريق العالي. صحيح أنهم سيفتقرون إلى وقت اللعب بسبب قلة المباريات التحضيرية، لكن هذا سيحدث لجميع المنتخبات الوطنية تقريبًا. لكن الأرجنتين لديها نظام قوي وأي لاعب ينضم إليها يتكيف جيدًا".

وعن إمكانية دفاع الأرجنتين عن لقبها، أجاب: "لماذا لا؟ إنهم يحافظون على نواة الفريق وأسلوب لعبهم وشغفهم بالفوز. وقد وجد سكالوني لاعبين رائعين يكملون تشكيلة الفريق بعد أن أنهى آخرون دورتهم. كأس العالم دائمًا ما يكون صعبًا، لكنني أعتقد أن الأرجنتين دائمًا ما تكون منافسة، بسبب تاريخها وحاضرها".