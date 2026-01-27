خلع ثوب اللاعب وارتدى "بدلة" المدير الرياضي!.. عندما صنع ليونيل ميسي مجد إنتر ميامي بعيدًا عن لغة الأهداف

خلف صخب المدرجات وضجيج الهتافات التي لا تهدأ، ثمة أسماء توقفت عندها عقارب الساعة، ورفض التاريخ أن يطوي صفحاتها؛ فهم ليسوا مجرد لاعبين ركضوا خلف كرة من جلد، بل كانوا فنانين رسموا بـ"أقدامهم" ما عجزت عنه ريشة الرسامين.

ويُعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أحد هؤلاء اللاعبين العظماء؛ الذين رسموا لوحات فنية، عبر جميع محطات مسيرته الكروية.

ميسي الذي خلد اسمه في سجلات العملاق الإسباني برشلونة، قبل أن تضطره الظروف للرحيل صيف 2021، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي؛ نجح في تحقيق البطولات مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، قبل أن يصنع مجد إنتر ميامي الأمريكي.

نعم.. تاريخ إنتر ميامي كان "0 بطولات"، قبل التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية صيف 2023؛ ولكنه في غضون عامين ونصف فقط بعد قدومه، أصبح يمتلك 3 ألقاب في خزائنه.

وقاد ميسي البالغ من العمر 38 سنة، فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم؛ للتتويج بكأس الدوريات ودرع المشجعين، قبل الحصول على الدوري الأمريكي للمحترفين.

وفي طريقه لصناعة مجد إنتر ميامي، لعب ميسي دور "المدير الرياضي" للنادي؛ وذلك بمشاركته الفعالة في بناء الفريق الأول، بعيدًا عن لغة الأهداف التي يعرفها.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة، أبرز محطات الأسطورة ليونيل ميسي؛ والتي ساهم فيها ببناء فريق إنتر ميامي، الذي حصد اللقب تلو الآخر..