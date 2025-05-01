ميسي أمام فانكوفر وايتكابس .. يامال أغلق صفحتك في برشلونة وسقوطك مع رونالدو كتب نهاية الحقبة التاريخية!

هذا ليس ليو الذي نعرفه

بعد ليلة انشغل فيها الجميع بالقمة الدرامية والممتعة بين برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا، عاش ليونيل ميسي مباراة أشبه بالكابوس مع إنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف.

الفريق تعرض للخسارة أمام فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3/1 في إياب نصف نهائي البطولة، ليخسر ميسي فرصة التتويج بلقب جديد خلال رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

البداية كانت قوية من إنتر ميامي، حيث حاول تعويض خسارته بثنائية نظيفة في الذهاب، عن طريق التسجيل في الشوط الأول بهدف من جوردي ألبا، قبل أن يرد الفريق الخصم بثلاثية سجلها بريان وايت وبيدرو فايت وسيباستيان بيرهالتر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المفارقة أن وداع ميسي للكونكاكاف جاء بعد ساعات من خروج غريمه كريستيانو رونالدو مع النصر من دوري أبطال آسيا للنخبة، والعامل المشترك بينهما أن كل منهما فشل في إنقاذ فريقه من الخروج القاري الصادم..