أحمد فرهود

الجانب الأسود: فوضى ليونيل ميسي في إنتر ميامي لا تنتهي.. تسعير استغلالي، أزمات دبلوماسية واستقالات طبية!

ليس كل شيء جميل كما يعتقد البعض..

مباريات تُلغى في دقائق، مدرجات تهجرها الجماهير قبل الصافرة، واستقالات صامتة خلف الأبواب المُغلقة؛ هكذا تحوّل "الحلم الوردي" في ميامي، إلى "حقل ألغام تنظيمي".

ومنذ وطأت قدما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ملاعب فلوريدا، لم يعد إنتر ميامي مجرد نادٍ لكرة القدم، بل دولة داخل الدولة؛ بدرجة أن "صحة البرغوث"، أصبحت هي المحرك الرئيس لاقتصاديات الدوري الأمريكي بأكمله. 

وخلف بريق الأرقام القياسية التي يُحققها، ومبيعات قمصانه التاريخية؛ تسبب "تأثير ميسي"، في زلزال إداري وطبي داخل أروقة نادي إنتر ميامي.

نعم.. العمل في "بيئة ميسي"، يتطلب أكثر من مجرد الكفاءة؛ فهو يحتاج إلى الانصياع لقواعد اللعبة الجديدة، التي وضعها الأسطورة الأرجنتينية ودائرته المقربة.

ونحن من ناحيتنا سنحاول خلال السطور القادمة، استعراض بعض المشاكل التي تسبب فيها ميسي - ولو بشكلٍ غير مقصود -؛ منذ انضمامه إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، صيف 2023..

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    التسعير الاستغلالي.. غياب ميسي يشعل ثورة جماهيرية بسبب التذاكر

    بمجرد توقيع نادي إنتر ميامي الأمريكي مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في صيف عام 2023؛ تم رفع أسعار التذاكر الموسمية بنسبة 100%، أو ما يُعرف باسم "التسعير الاستغلالي".

    والأزمة الحقيقية لهذا "التسعير الاستغلالي"، كانت تحدُث عندما يغيب ميسي "فجأة" - ودون أي سابق إنذار -؛ سواء لإراحته بسبب الإرهاق، أو لمعاناته من إصابة ما.

    هُنا.. يشعُر المشجع الذي يدفع مبلغ طائل، يصل أحيانًا إلى 500 دولار للمقعد العادي؛ بـ"الخداع" لعدم الإعلان عن الأمر، بشكلٍ مبكر.

    وبالفعل.. تعرض إنتر ميامي لانتقادات عنيفة، في سبتمبر 2023؛ بسبب عدم الإعلان عن غياب ميسي، إلا قبل انطلاق مواجهة نادي أتلانتا يونايتد بدقائق.

    هذا الأمر حرم الكثير من الجماهير؛ من إعادة تذاكرهم، أو بيعها بمبلغ يعوض بعض الخسائر.

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    مباراة هونج كونج.. عندما تسبب ليونيل ميسي في أزمة دبلوماسية

    الأزمة الأكبر التي تسبب فيها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد انضمامه إلى صفوف نادي إنتر ميامي؛ كانت في فبراير من عام 2024، وتحديدًا على هامش جولة الفريق الأول في "شرق آسيا".

    وقتها.. كان من المقرر أن يلعب إنتر ميامي بقيادة ميسي؛ مباراة ودية في هونج كونج - التابعة للصين -، ضد نجوم الدوري المحلي هُناك.

    إلا أن ميسي لم يُشارك في هذه المباراة، بداعي معاناته من الإصابة؛ قبل أن يلعب بعدها بأيامٍ قليلة للغاية، مباراة ودية في اليابان بين إنتر ميامي وفيسيل كوبي.

    ذلك الأمر تسبب في أزمة دبلوماسية كبرى؛ حيث تم اتهام ميسي بتعمد "إهانة الصينيين"، وسط مُطالبات جماهيرية باستعادة أموالهم من الشركة الراعية.

    واستجابات الشركة الراعية، وقامت بتعويض الجماهير بالفعل؛ قبل أن تقوم الحكومة الصينية فيما بعد، بإلغاء مباراتين وديتين للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي - كان من المقرر إقامتهما في البلاد -.

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    صرخة غضب.. ميسي و"صدام اللوائح" مع الرابطة الأمريكية

    دخل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في "صدام" مع المسؤولين في رابطة الدوري الأمريكي؛ وذلك بسبب انتقاده للوائح، ومخالفته إياها.

    صدام ميسي مع المسؤولين في الرابطة الأمريكية، تجلى في أمرين مهمين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: انتقاد اللائحة التي تنص على ضرورة انتظار اللاعب، الذي يتلقى العلاج أثناء المباراة، خارج خطوط المستطيل الأخضر؛ لمدة دقيقتين.

    * ثانيًا: انتقاد اللائحة التي تنص على إيقاف اللاعب، لمدة لقاء واحد؛ إذا لم يُشارك في مباراة كل النجوم بعد استدعائه، دون تقرير طبي.

    وعانى ميسي من هاتين الواقعتين، بعد انضمامه إلى فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم؛ ما أشعل غضبه بشدة، مع مطالبات بتغيير اللوائح.

    ليس هذا فقط؛ ميسي انتقد مستوى التحكيم في الدوري الأمريكي علنًا، معتبرًا أن الحكام هُناك لا يعرفون "قواعد اللعبة".

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    إصابات ميسي.. فوضى بين أخصائيي إنتر ميامي ودائرة اللاعب

    شهد نادي إنتر ميامي الأمريكي تغييرات في الطاقم الطبي، خلال عام 2025؛ حيث غادر أخصائيين في العلاج الطبيعي، تحديدًا.

    وحسب الأنباء المتداولة وقتها، جاءت هذه التغييرات؛ بسبب تضارب الآراء بين أخصائيي إنتر ميامي، والفريق الطبي الخاص الذي يرافق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    التضارب في الآراء؛ تمثّل في كيفية التعامل مع إصابات ميسي، خاصة على مستوى العضلة الخلفية.

    وكشفت "Tyc Sports" الأرجنتينية، عن أن ميسي يفضل الاعتماد على طاقمه الخاص؛ وهو الأمر الذي جعل أخصائيي النادي يشعرون بـ"التهميش"، وبالتالي الرحيل.

  • FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

    تعديل جديد.. تغيير موعد مباراة بورتوريكو لـ"إصابة" ميسي

    آخر حلقات ما يُمكن تسميته بـ"الفوضى التنظيمية"، بسبب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، منذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023 وحتى الآن؛ كانت تلك المتعلقة بالمواجهة ضد فريق إندبيندينتي ديل فالي الإكوادوري، في بورتوريكو.

    المباراة المجدولة ضمن "جولة الأبطال" لفريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم؛ تم الإعلان اليوم الخميس، عن تأجيلها بشكلٍ رسمي.

    تأجيل المباراة بين إنتر ميامي وإندبيندينتي؛ جاء بسبب عدم قدرة ميسي - البالغ من العمر 38 سنة - على المشاركة فيها، لمعانته من الإصابة.

    هُنا.. تم الاتفاق على موعد جديد مع حكومة بورتوريكو، والشركات الراعية؛ وهو فجر يوم 27 فبراير 2026 - بتوقيت مكة المكرمة -، حتى يلحق ميسي بالمباراة.

