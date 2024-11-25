ليونيل ميسي، أندريس إنييستا وأفضل 25 لاعبًا في برشلونة في القرن الحادي والعشرين حتى الآن

تقوم GOAL بالعد التنازلي لأفضل لاعبي كرة القدم الذين لعبوا للنادي الكتالوني منذ عام 2000 - بناءً على الموهبة والألقاب والاستمرارية والتأثير.

قليل من الأندية عاشت تجارب مليئة بالارتفاعات المجيدة والانخفاضات المدمرة مثل برشلونة منذ بداية القرن. استمتع الكتالونيون بعصر من النجاح غير المسبوق، حيث تحققت أربعة من ألقابهم الخمسة في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2006 و2015 بفضل مجموعة من خريجي الأكاديمية الاستثنائيين بقيادة أعظم لاعب في التاريخ، ليونيل ميسي.

ومع ذلك، جاء رحيل الأرجنتيني في عام 2021 خلال واحدة من أحلك الفترات في تاريخ النادي، حيث أصبح رحيل ميسي ضرورة بسبب سوء الإدارة الجسيم والإنفاق المتهور الذي جعل البلوجرانا على شفا الإفلاس.

لذلك، أن نقول إن السنوات الـ 25 الماضية كانت مليئة بالأحداث سيكون بمثابة تقليل كبير، خاصة وأن برشلونة دائمًا ما ينجح في تقديم مواهب متميزة على أرض الملعب بغض النظر عما يحدث خارجه - كما يتضح من قوة التشكيلة الحالية.

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لكن من هم أفضل اللاعبين الذين لعبوا للكتالونيين منذ عام 2000؟ GOAL يحدد قائمة أفضل 25 لاعبا أدناه، وكالعادة، نشجعك على إخبارنا بآرائك - وشكاويك - في قسم التعليقات!